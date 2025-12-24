ەڭبەككە قۇرمەت: «تىرەك» دەرەكتى فيلمى كورەرمەنگە ۇسىنىلادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ دەرەكتى كينو ورتالىعى تۇسىرگەن «تىرەك» دەرەكتى فيلمى كورەرمەنگە جول تارتادى. تۋىندى جۇمىسشى ماماندىق يەلەرىنىڭ كۇندەلىكتى تىنىس-تىرشىلىگىن باياندايدى.
فيلم كەيىپكەرلەرىنىڭ ءبىرى - «جومارت» شارۋا قوجالىعىندا ۇزاق جىلدار بويى ەڭبەك ەتىپ كەلە جاتقان نۇربول امانجولوۆ. ول بيىل مال شارۋاشىلىعىنىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسىنىڭ ارقاسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىمەن ماراپاتتالدى.
- بالا كەزىمىزدە اكەم «مال باققانعا بىتەدى» دەيتىن. ونىڭ ماعىناسىن كەيىن تۇسىندىك. قازىر وتباسىمىزبەن وسى ۇستانىممەن ەڭبەك ەتەمىز. بالالاردى دا جاستايىنان جۇمىسقا باۋليمىز. سەبەبى ادامدى العا سۇيرەيتىن - ەڭبەك، - دەيدى ول.
فيلمدە ساۋىنشى گۇلنار ءابدىرامانوۆانىڭ ەڭبەك جولى دا قامتىلعان. ونىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى ەڭبەك ءوتىلى - 20 جىل. سوڭعى ون جىلدا ءسۇت فەرماسىندا ساۋىنشى بولىپ جۇمىس ىستەيدى. كۇن سايىن تۇنگى ۇشتە تۇرىپ، ەكى ارىپتەسىمەن بىرگە 400 گە جۋىق سيىر ساۋادى.
- بۇرىن قولمەن ساۋدىق. بەل اۋىراتىن، قول كۇبىرتكە بولاتىن. سوعان قاراماستان جۇمىستى تاستاعان جوقپىز، - دەيدى ول.
وسى جىلى گۇلنار ءابدىرامانوۆانىڭ ەڭبەگى جوعارى باعالانىپ، مەملەكەت باسشىسىنىڭ قولىنان «ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالىن الدى.
- استاناعا ۇشاقپەن العاش رەت باردىم. قاتتى تولقىدىم. پرەزيدەنتتىڭ قولىنان ماراپات الۋ مەن ءۇشىن زور قۋانىش بولدى، - دەيدى ساۋىنشى.
«تىرەك» دەرەكتى فيلمى تەك وسى كەيىپكەرلەرمەن شەكتەلمەيدى. تۋىندىدا كۇندەلىكتى تىرلىگىن تياناقتى اتقارىپ جۇرگەن تاعى ونداعان جاننىڭ ءومىر جولى بار. ولاردىڭ تاباندىلىعى، ادالدىعى مەن كاسىبىنە دەگەن سۇيىسپەنشىلىگى جاس بۋىنعا ۇلگى بولارى ءسوزسىز.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى 2025 -جىلدى جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلى دەپ جاريالاعان بولاتىن. ال «تىرەك» فيلمى - ولارعا دەگەن شىنايى قۇرمەتتى، ەل تىرەگىن تانىتاتىن تاعىلىمدى تۋىندىنىڭ ءبىرى.
دەرەكتى فيلمدى بۇگىن ساعات 17:15 تە Jibek Joly ارناسىنان تاماشالاۋعا بولادى.