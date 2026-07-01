ەڭبەك مينيسترلىگى حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋدا جاساندى ينتەللەكتتى پايدالانادى
استانا. قازاقپارات – 1-شىلدەدەن باستاپ ماڭعىستاۋ جانە پاۆلودار وبلىستارىندا ج ي قولداناتىن «سيفرلىق جۇمىسپەن قامتۋ قىزمەتىنىڭ» جاڭا مودەلى پيلوتتىق رەجيمدە ىسكە قوسىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ مالىمدەدى.
جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ ەرەجەلەرىن ىسكە اسىرۋدا مينيسترلىك حالىقتى ناتيجەلى جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋ، الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ اتاۋلىلىعىن ارتتىرۋ جانە الەۋمەتتىك- ەڭبەك سالاسىن سيفرلاندىرۋ بويىنشا باستى باعىتتاردا جۇمىس ىستەمەك.
- بيىل ءبىرىنشى توقساننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى %4,5 پايىزدى قۇرادى. جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋ شارالارىمەن شامامەن 228 مىڭ ازامات قامتىلدى. ەكونوميكادا جوسپارلانعان 3,1 ميلليون ساپالى جۇمىس ورنىنىڭ 2,9 ميلليونى قامتاماسىز ەتىلدى، - دەدى اسقاربەك ەرتايەۆ بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا.
الداعى جۇمىس حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ نەعۇرلىم بەلسەندى مودەلىنە كوشۋگە باعىتتالماق. مانساپ ورتالىقتارى «بەك-وفيس» مودەلىنەن «فرونت-وفيس» مودەلىنە اۋىسادى. نەگىزگى باسىمدىق بەيرەسمي جۇمىسپەن قامتۋدى انىقتاۋعا، ازاماتتاردى اتاۋلى سۇيەمەلدەۋگە جانە ولاردى تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاستىرۋعا باعىتتالادى.
- مۇگەدەكتىگى بار ادامداردى جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ جاڭا مودەلى ەنگىزىلەدى. جۇمىس ورىندارىن كۆوتالاۋ مەحانيزمى كەڭەيتىلەدى: اتاپ ايتقاندا، كۆوتالاردى اۆتوماتتى تۇردە بەلگىلەۋ جانە ولاردىڭ ورىندالۋىن مونيتورينگتەۋ جۇرگىزىلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
پلاتفورمالىق جۇمىسپەن قامتۋدى رەسميلەندىرۋ جانە ينتەرنەت- پلاتفورما جۇمىسكەرلەرىن جۇمىستاردى ورىنداۋ كەزىندەگى قورعاۋ شارالارىمەن جانە مەحانيزمدەرىمەن قامتۋ جۇمىستارى جالعاسادى.
ەڭبەك نارىعىنىڭ ينكليۋزيۆتىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا «كۇمىس جاس» جوباسىن ىسكە اسىرۋ جالعاسادى. جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ كەڭەيتىلەدى. ازاماتتاردى كرەاتيۆتى يندۋستريالار سالاسىنا تارتۋ جۇمىستارى كۇشەيتىلمەك.
كاسىپتىك وقىتۋ جانە جاڭا داعدىلاردى مەڭگەرۋ تاسىلدەرى قايتا قارالادى. وقىتۋ ەڭبەك نارىعىنىڭ قاجەتتىلىكتەرىن ەسكەرىپ، ازاماتتاردى العان بىلىكتىلىگى بويىنشا كەيىننەن جۇمىسقا ورنالاستىرۋعا باعىتتالۋى ءتيىس.
- 1-شىلدەدەن باستاپ ماڭعىستاۋ مەن پاۆلودار وبلىستارىندا ج ي قولداناتىن «سيفرلىق جۇمىسپەن قامتۋ قىزمەتى» جاڭا مودەلى ىسكە قوسىلادى. بۇل جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋ بويىنشا سۇيەمەلدەۋگە، بوس جۇمىس ورىندارىن تاڭداۋدى جەدەلدەتۋگە، وقىتۋ بويىنشا ۇسىنىستاردى دەربەستەندىرۋگە جانە كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى اسقاربەك ەرتايەۆ.
كەشە پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الەۋمەتتىك سالالارعا 19 تريلليون تەڭگەدەن استام قارجى بولىنەتىنىن ايتقان ەدى.