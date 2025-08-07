بەك ەير ارتىندا قانداي ىقپالدى ادام تۇرسا دا ادىلدىك سالتانات قۇرۋى ءتيىس - بوزىمبايەۆ
استانا. قازاقپارات - Bek Air ۇشاعى اپاتى كەزىندە قازا تاپقان ادامداردىڭ تۋىستارى وتەماقى الۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ۇيىندە ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ايتتى.
ءىس-شارا بارىسىندا ب ا ق وكىلدەرى ۆيتسە-پرەمەردەن: «قازا تاپقان ۇشقىشتاردىڭ تۋىستارىنا زارداپ شەككەندەرگە وتەماقى تولەۋدى مىندەتتەۋ قانشالىقتى ءادىل بولماق؟ بىرنەشە جىل وتكەننەن كەيىن تەرگەۋدى قايتا باستاۋ نە ءۇشىن قاجەت؟ نەنى انىقتاعىسى كەلەدى؟» دەپ سۇراعان ەدى.
ساۋالعا جاۋاپ بەرگەن ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ۇشقىشتاردىڭ تۋىستارىنا وتەماقى تولەۋدى مىندەتتەۋ قانشالىقتى ءادىل نە ءادىل ەمەستىگىن سوت شەشۋى تيىستىگىن باسا ايتتى.
- مۇمكىن بۇل ۇشقىشتاردىڭ كىناسى دە ەمەس شىعار. تەرگەۋ سوڭعى نۇكتەسىن قويۋى ءتيىس. وتە كوپ ادام قازا تاپتى. مەنىڭ جەكە پىكىرىم، Bek Air ارتىندا قانداي ىقپالدى ادامدار تۇرسا دا ادىلدىك سالتانات قۇرۋى ءتيىس. ادامدار تۋىستارى قازا تاپقانى ءۇشىن وتەماقى الۋى قاجەت، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ.
ەسكە سالا كەتسەك، 2019 -جىلدىڭ 27-جەلتوقسانىندا الماتىدان استانا قالاسىنا ۇشىپ شىققان Bek Air كومپانياسىنىڭ ۇشاعى راداردان جوعالىپ كەتتى.
كەيىن 95 جولاۋشىسى جانە 5 ەكيپاج مۇشەسى بار ۇشاقتىڭ اپاتقا ۇشىراعانى ءمالىم بولدى.
ۇشاق جەرگە قۇلاعان سوڭ سىرعاناپ بارىپ اۋەجاي اۋماعىنا جاقىن تۇستاعى اۋىل شەتىندەگى ەكى قاباتتى ۇيگە سوقتىعىسقان. سالدارىنان 12 ادام قازا تاپتى. وسىدان كەيىن Bek Air اۋە كومپانياسىنا تيەسىلى توعىز Fokker-100 ۇشاعىنىڭ قىزمەتى توقتاتىلدى.
ال 31-تامىزدا ۇكىمەت ۇيىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ Bek Air ۇشاعىنىڭ اپاتىنا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قايتا قوزعالعانىن راستادى.
اۆتور
مارلان جيەمباي