ەڭبەك نارىعىندا 1 ميلليون تەڭگە جالاقى ۇسىنىلاتىن نەشە بوس جۇمىس ورنى بار
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ەڭبەك نارىعى قاي ماماندىقتارعا ءزارۋ، قانداي كاسىپ يەلەرىنە اياماي اقى تولەۋگە دايىن؟ وسى سۇراقتارعا ەلدەگى ەڭ ءىرى ەڭبەك بيرجالارىنداعى مالىمەتتەرگە سۇيەنە وتىرىپ جاۋاپ ىزدەيمىز.
ءبىر بوس ورىنعا 7-8 جۇمىسسىز
رەسمي ستاتيستيكا بويىنشا ەلدەگى ەڭبەككە جارامدىلار سانى - 9,8 ميلليون ادام. ونىڭ ىشىندە جۇمىسسىز ساناتىنا جاتاتىن 448,9 مىڭ ادام بار. ال جۇمىس بەرۋشىلەر مەن جۇمىس ىزدەۋشىلەرگە ارنالعان ەلەكتروندى ەڭبەك بيرجاسىندا 57761 بوس ورىن، حالىقارالىق HeadHunter جوباسىنىڭ قازاقستاندىق سەگمەنتىندە 36909 جۇمىس ورنى بار. ەكى رەسۋرستاعى ۆاكانسيالاردىڭ قايتالانۋ ىقتيمالدىعىن ەسكەرىپ ەسەپتەگەندە ءاربىر بوس ورىنعا 7-8 جۇمىسسىز قازاقستاندىق ءۇمىت ارتادى دەگەن ءسوز. قازاقستان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ مۇشەسى بولعاندىقتان، بەلارۋس، قىرعىزستان، رەسەي جانە ارمەنيا ازاماتتارى ەلىمىزدە كۆوتاسىز جۇمىس ىستەي الادى. ءال ۇشىنشى ەلدەردىڭ ازاماتتارىنا 2026 -جىلى 18,1 مىڭ كۆوتا بولىنگەن. ەكى قولعا ۇستايتىن كۇرەك دايىن تۇرعانىمەن ونىڭ تابىسى بۇگىنگى قىمباتشىلىققا توتەپ بەرە الا ما؟ ماسەلەنىڭ ەڭ سەزىمتال تۇسى دا وسى.
ءبىلىم بەرۋ مەن مەديتسينادا 10 مىڭنان استام ۆاكانسيا تۇر
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ ەلەكتروندى ەڭبەك بيرجاسىندا 27308 حابارلاما ارقىلى 57 761 بوس جۇمىس ورنى تىركەلگەن. ونىڭ باسىم بولىگى الماتى (5274)، استانا (3995)، شىمكەنت (1187) سياقتى قالالاردا شوعىرلانعان. ال رەسمي جۇكتەلگەن تۇيىندەمەنىڭ سانى - 241790.
ەڭ كوپ ۆاكانسيا ءبىلىم بەرۋ (6140)، مەديتسينا (3044)، بىلىكتىلىك تالاپ ەتپەيتىن ماماندىقتار (2479)، ءوندىرىس (2434)، كولىك جانە لوگيستيكا (1575) سياقتى سالالارعا تيەسىلى.
57,7 مىڭ بوس جۇمىس ورنىنىڭ 10,3 مىڭى - 100-200 مىڭ تەڭگە ايلىق تولەيتىن جۇمىستار. 200-300 مىڭ تەڭگەلىك 6758 ۆاكانسيا، 100 مىڭ تەڭگەدەن از تولەيتىن 4208 ورىن، 300-500 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا تولەيتىن 4 503 ۆاكانسيا، 500 مىڭ تەڭگەدەن جوعارى 1586 ورىن بار. سوندا ۆاكانسيالاردىڭ باسىم بولىگى 100-300 مىڭ تەڭگە اراسىندا ايلىق ۇسىنادى دەگەن ءسوز.
بيرجادا مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا 405 ۆاكانسيا جاريالانعان. مۇندا دا نەگىزگى ۇسىنىستار 100-300 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا. ال 500 مىڭ تەڭگەدەن جوعارى ايلىق ۋادە ەتەتىن 21 ورىن عانا تىركەلگەن. 405 ۆاكانسيانىڭ 69 ى استانا مەن الماتىدا ەكەنىن دە ايتا كەتۋ كەرەك.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى بيىل مۇگەدەكتىگى بار ادامداردى جۇمىسپەن قامتۋدىڭ سيفرلىق قىزمەتىن ەنگىزبەكشى.
- مينيسترلىك ءبىرىنشى جارتىجىلدىق بىتكەنگە دەيىن كۆوتالاردى ورىنداۋ ءۇشىن ۇيىمدار تىزبەسىن سيفرلىق ەسەپكە الۋ ءتاسىلىن ازىرلەيدى. مۇگەدەكتىگى بار ادامداردى جۇمىسقا ورنالاستىرۋ ءۇشىن جۇمىسپەن قامتۋدىڭ سيفرلىق قىزمەتى ەنگىزىلەدى. بۇل قىزمەت ازاماتتاردى جۇمىسپەن قامتىعانعا دەيىن پرواكتيۆتى سۇيەمەلدەيدى. بيىلدان باستاپ 17 مىڭعا جۋىق مۇگەدەكتىگى بار ادامدى كۆوتامەن قامتۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. بۇل - 2025 -جىلمەن سالىستىرعاندا 2 ەسە كوپ، - دەدى مينيستر اسقاربەك ەرتايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە ەلىمىزدە شامامەن 752 مىڭ مۇگەدەكتىگى بار ادام تۇرادى. بۇل - جالپى حالىق سانىنىڭ 3,7 پايىزى. ونىڭ ىشىندە ەڭبەككە قابىلەتتى جاستاعى ادامدار - 56 پايىز، زەينەتكەرلەر - 29 پايىز، بالالار - 15 پايىز.
جاستارعا 2958 ۆاكانسيا بار. 100-200 مىڭ تەڭگەلىك 445 ورىن، 200-300 مىڭ تەڭگەلىك 339 ورىن، 500 مىڭنان كوپ تولەيتىن 60 ورىن جاريالانعان. ەشبىر ەڭبەك ءوتىلى جوق جاستارعا كەلەتىن 596 ۆاكانسيا جانە بار.
جۇمىسشى ماماندىقتار سەگمەنتىندە 1211 ۆاكانسيا تىركەلگەن. مۇندا دا ۋادە ەتىلەتىن نەگىزگى تابىس كولەمى - 100-200 مىڭ تەڭگە (510 ۆاكانسيا). ۋاقىتشا جۇمىسقا 447 پوزيتسيا، تۇراقتى جۇمىسقا 163 ورىن اشىق تۇر.
تۇرمەدەن بوساعانداردى قابىلداۋعا دايىن 317 ۆاكانسيانىڭ نەگىزگى تابىس دەڭگەيى 200-300 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا جانە كوبى قارا جۇمىسپەن بايلانىستى.
جوعارى ءبىلىمى جوق ازاماتتارعا جارايتىن 101 ورىن بار. ۇسىنىلعان ايلىق - 100-200 مىڭ تەڭگە.
كاسىبي پراكتيكا سەگمەنتىندە جاريالانعان 13 ۆاكانسيانىڭ دا تابىسى ايىنا 100-200 مىڭ تەڭگە مولشەرىندە.
شەتەلدىك جۇمىسشىلارعا ارنالعان 8 ۆاكانسيانىڭ كوبى اۋىل شارۋاشىلىعىمەن بايلانىستى.
مامان تارتۋ ءۇشىن باسپانا ۇسىنعان ەكى ۆاكانسيا عانا تىركەلگەن. ونىڭ ءبىرى اكۋشەرگە (180-200 مىڭ تەڭگە، ب ق و اقجايىق اۋدانى)، ەكىنشىسى اكۋشەر-گينەكولوگ دارىگەرگە (600- 800 مىڭ تەڭگە، اتىراۋ وبلىسى يندەر اۋدانى) مۇقتاج. بۇل وڭىرلەردە مەديتسينا سالاسىندا قوسىمشا ىنتالاندىرۋ بار ەكەنىن كورسەتەدى.
كوپ ءتىل بىلسەڭ تابىسىڭ داكوبەيەدى
رەسمي بيرجادان ەڭبەك نارىعىنداعى مەملەكەتتىك تىلگە دەگەن سۇرانىستى دا كورۋگە بولادى. قازاق ءتىلىن تالاپ ەتەتىن ۆاكانسيا سانى – 10059، ورىس ءتىلى – 10924، اعىلشىن – 1596، قىتاي ءتىلى - 1126. قازاق تىلىنە باسىمدىق بەرەتىن ۆاكانسيالاردىڭ باسىم بولىگى 100-300 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا شوعىرلانعان. بۇل ەلدەگى مەديانالىق جالاقى دەڭگەيىمەن شامالاس: 2025 -جىلى مەديانالىق ايلىق شامامەن 316 مىڭ تەڭگە بولعان. سۇرانىس اراسىندا اعىلشىن (300-500 مىڭ تەڭگە) جانە قىتاي ءتىلىنىڭ (500 مىڭ تەڭگەدەن كوپ) ءباسى جوعارى.
1 ميلليون تەڭگەدەن جوعارى ايلىق - 2888 ۆاكانسيا
hh.kz پلاتفورماسىندا (HeadHunter جوباسىنىڭ قازاقستاندىق سەگمەنتى) 7,8 ميلليون تۇيىندەمە، 139186 كومپانيا، 36835 ۆاكانسيا بار. مۇنداعى باسەكە وتە جوعارى - ءبىر ورىنعا ورتا ەسەپپەن 211 تۇيىندەمە كەلەدى. جاريالانعان ۆاكانسيالاردىڭ ىشىندە 25987 ىندە ايلىق ەڭبەكاقىسى ناقتى كورسەتىلگەن. ال ۇسىنىلاتىن ايلىق مولشەرى رەتىندە سالىق شەگەرىلگەنگە دەيىنگى سوما كورسەتىلگەن.
10 ميلليون تەڭگە جانە ودان جوعارى 9 ۆاكانسيانىڭ التاۋى الماتىدا، ۇشەۋى استانادا ورنالاسقان. بۇل ورىنداردى ماماندىقتار بويىنشا جىكتەسەك، ستوماتولوگتەر، جىلجىمايتىن مۇلىك اگەنتتەرى، ساۋدا مەنەدجەرلەرى جانە ءوزىنىڭ مەنشىكتى جۇك كولىگى بار جۇرگىزۋشىلەرگە سۇرانىس اسا جوعارى ەكەنى كورىنەدى.
تۇيىندەسەك، ەلدىڭ ەڭبەك نارىعىندا جۇمىس بار، ءبىراق باسىم بولىگى 100-300 مىڭ تەڭگە ايلىقپەن شەكتەلگەن. 1 ميلليون تەڭگەدەن جوعارى جالاقى ۇسىنۋشىلار سيرەك، ال 10 ميلليون تەڭگەلىك توعىز ۆاكانسيا عانا بار.
كەيىنگى جىلدارى ەلدەگى ەڭ تومەنگى جالاقىنىڭ مولشەرىن بىرنەشە ەسە كوتەرۋ كەرەكتىگى تۋرالى ءجيى ايتىلىپ ءجۇر. ۇكىمەت، ۇلتتىق بانك، قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى وسى ماسەلە بويىنشا بىرلەسكەن جوسپار پىسىقتاپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە ەڭ تومەنگى ايلىقتى بىرتىندەپ 150 مىڭ تەڭگەگە جەتكىزۋ ماسەلەسى دە بار.