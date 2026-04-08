ەڭبەك مينيسترلىگى زەينەتاقى جيناقتارىن الۋ ەرەجەسىنە وزگەرىس ەنگىزۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM – ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى ۆيكتوريا شەگاي زەينەتاقى جيناعىن الۋ ءۇشىن ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتى شەگىنىڭ سوماسىن ەسەپتەۋدى وزگەرتۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەسەپتەۋدىڭ جاڭا ادىستەمەسى ءالى بەكىتىلمەگەن.
- ءوسىمنىڭ قانشا بولاتىنىن ازىرگە ايتا المايمىز. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، بيىل شەكتى ماندەر كوتەرىلدى. الەۋمەتتىك كودەكسكە سايكەس، جاڭا كۇنتىزبەلىك جىل باستالعانعا دەيىن ءبىر ايدان كەشىكتىرمەي جەتكىلىكتى شەگى ب ج ز ق سايتىندا جاريالانۋى ءتيىس، - دەدى ۆ. شەگاي.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جاستاردىڭ زەينەتاقى جيناقتارىن قارقىندى تۇردە شەشىپ الۋى ولاردىڭ بولاشاق زەينەتاقىلارىنا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن. كەيىنگى بەس جىلدا قازاقستاندىقتار 5 تريلليون تەڭگەدەن استام قاراجاتتى شىعارعان.
وسىعان بايلانىستى، مينيسترلىك بولاشاقتا زەينەتاقى تولەمدەرىنىڭ جوعارىلاۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جيناقتاردى مەرزىمىنەن بۇرىن الۋ ءتاسىلىن قايتا قاراۋدى جوسپارلادى.
- بۇل ستاتيستيكا ءبىزدى الاڭداتىپ وتىر. سوندىقتان، ۇسىنىلعان تاسىلدەر اياسىندا قاراستىرىلاتىن يدەولوگيا بولاشاق زەينەتكەرلەردىڭ زەينەتاقىسىن جوعارىلاتۋعا باعىتتالعان، - دەدى ول.
زەينەتاقى جيناقتارىنداعى ارتىق قاراجاتتى ەسەپتەۋ ءۇشىن قاراستىرىلاتىن قۇرالداردىڭ ءبىرى - زەينەتاقى اننۋيتەتى مەحانيزمىن دامىتۋ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارى ەسەبىنەن جينالعان زەينەتاقى تولەمدەرىن جۇزەگە اسىرۋ تارتىبىنە جانە زەينەتاقى جيناعىنىڭ ەڭ تومەن جەتكىلىكتى شەگىن ايقىنداۋ ادىستەمەسىنە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلمەك. ق ر ۇكىمەتى قاۋلىسىنىڭ جوباسى زەينەتاقى جيناعىنىڭ ەڭ تومەن جەتكىلىكتى شەگىن بەلگىلەۋ مەحانيزمىن جەتىلدىرۋدى ماقسات ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن دەپۋتات ەڭبەك ءوتىلى نەگىزىندەگى زەينەتاقى ۇلگىسىنە كوشۋدى ۇسىنعانىن جازعانبىز.