ەڭبەك مينيسترلىگى وڭتۇستىك كورەيادا زاڭسىز جۇرگەن قازاقستاندىقتارعا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى كورەيا رەسپۋبليكاسىندا زاڭسىز ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن قازاقستاندىقتار 2026 -جىلعى اقپان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن ايىپپۇل سالىنباي جانە قايتا كىرۋگە تىيىم سالىنباي، ەلدەن ەرىكتى تۇردە شىعا الاتىنىن ەسكە سالادى.
مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ەرىكتى تۇردە ەلدەن شىعۋ باعدارلاماسىنىڭ (بۇدان ءارى - باعدارلاما) ۋاقىتشا شەڭبەرىن كەڭەيتۋ جونىندەگى ۋاعدالاستىقتار 2025 -جىلى وتكەن زاڭسىز كوشى-قوندى ازايتۋ جانە ازاماتتارىمىزدىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەلىسسوزدەر بارىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى (بۇدان ءارى - ە ح ا ق م) مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگى اراسىندا قول جەتكىزىلگەن.
بۇل شارالار قۇقىقتىق سالدارلاردى جەڭىلدەتۋگە جانە ءوز مارتەبەسىن رەتتەۋگە دايىن ادامداردى قولداۋعا باعىتتالعان. باعدارلاما قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىق جاساعان، ماجبۇرلەپ شىعارۋ شاراسىنا جاتاتىن، سونداي-اق 2025 -جىلعى 1-جەلتوقساننان كەيىن زاڭسىز مارتەبەگە تۇسكەن شەتەلدىكتەرگە قولدانىلمايدى.
باعدارلاماعا قاتىسۋ ءۇشىن ءتولقۇجات، ءوز ەركىمەن كەتۋ تۋرالى ءوتىنىش جانە اۋە بيلەتى قاجەت. الدىن الا حابارلاما كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ يمميگراتسيا كەڭسەلەرى ارقىلى ۇشۋ كۇنىنە دەيىن 15 تەن 3 كۇنگە دەيىنگى مەرزىمدە بەرىلەدى.
ە ح ا ق م قازاقستاندىقتاردى شەتەلدە تەك زاڭدى نەگىزدە جۇمىسقا ورنالاسۋعا شاقىرادى. بۇل زاڭسىز كوشى-قون، ەلدەن شىعارىپ جىبەرۋ، ايىپپۇلدار، قۇقىقتىق شەكتەۋلەر جانە ەڭبەك قاناۋى سياقتى تاۋەكەلدەردىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- تەك رەسمي جانە تەكسەرىلگەن ەڭبەك رەسۋرستارى ارنالارىنا جۇگىنۋ قاجەت: ليتسەنزيالانعان جەكە جۇمىسپەن قامتۋ اگەنتتىكتەرى، مەملەكەتتىك باعدارلامالار جانە جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ رەسمي ۇسىنىستارى. ە ح ا ق م شەتەلدە جۇمىس ىستەپ جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارىنىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستان وڭتۇستىك كورەيالىق تۋريستەر ءۇشىن تارتىمدى باعىتقا اينالعانى تۋرالى جازدىق.