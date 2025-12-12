بۇدان بىلاي زەينەتاقى جيناعىنا پلاستيكالىق وپەراتسيا جاساۋعا تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - پلاستيكالىق وتالارعا ارنالعان وتىنىمدەر سانى 130 ەسەگە ارتقان. وسىعان وراي enpf-otbasy.kz پلاتفورماسىندا ب ز ق قاراجاتىن بۇل ماقساتتا پايدالانۋ بويىنشا ءوتىنىم قابىلداۋ توقتاتىلادى. بۇل تۋرالى «وتباسى بانكتىڭ» باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
enpf-otbasy.kz پلاتفورماسىندا ستوماتولوگيا مەن وفتالمولوگياعا ب ز ق قاراجاتىن پايدالانۋ ءۇشىن ءوتىنىم قابىلداۋ توقتاتىلعاننان كەيىن، قازاقستاندىقتار جاڭا ماقساتتى جاپپاي تاڭداي باستادى. ول رەكونسترۋكتيۆتى جانە قالپىنا كەلتىرۋ (پلاستيكالىق) وپەراتسيالارى. بۇل باعىتقا اسىرەسە وپەراتسيادان كەيىنگى تىرتىقتاردى تۇزەتۋ جانە تۋا بىتكەن اقاۋلاردى كوررەكتسيالاۋ ءۇشىن سۇرانىس ارتتى.
وتباسى بانك مۇنداي وتىنىمدەردىڭ سانى بويىنشا كۇرت ءوسىمدى بايقادى. بۇرىن بانككە پلاستيكالىق وتالارعا ب ز ق قاراجاتىن پايدالانۋ تۋرالى ازاماتتاردان ورتا ەسەپپەن 16 ءوتىنىش تۇسەتىن. الايدا قىركۇيەكتە ستوماتولوگيا بويىنشا ءوتىنىم قابىلداۋ توقتاعان كەزدە ولاردىڭ سانى 123 كە دەيىن ءوستى، قازاندا – 1844 كە، ال قاراشادا - 3878 وتىنىشكە جەتتى.
جەلتوقساننىڭ العاشقى 8 كۇنىندە، وفتالمولوگياعا ءوتىنىم قابىلداۋ توقتاعاننان كەيىن، پلاستيكالىق وتالارعا ب ز ق پايدالانۋ بويىنشا 2093 ءوتىنىش ءتۇستى. بۇل - بۇرىنعى ايلىق ورتاشا كورسەتكىشتەن 130 ەسە كوپ.
جەلتوقسان ايىنداعى وتىنىمدەردىڭ جالپى سوماسى 1,8 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى.
- ازاماتتاردىڭ زەينەتاقى قاراجاتىنىڭ ماقساتتى پايدالانىلۋىن قاداعالاۋ - وتباسى بانكىنىڭ مىندەتى. پلاستيكالىق وتالارعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ كۇرت ارتقانىن بايقاعان كەزدە، ءبىز بۇل جاعدايدان ب ز ق قاراجاتىن ماقساتسىز پايدالانۋ ءقاۋپىن كوردىك. سوندىقتان وسى باعىت بويىنشا ءوتىنىم قابىلداۋدى توقتاتۋعا ءماجبۇر بولدىق. وتباسى بانك ءارقاشان اشىق جۇمىس ىستەيدى جانە كليەنتتەردىڭ مۇددەسىن ءبىرىنشى ورىنعا قويادى - بۇل ءبىزدىڭ قاعيداتتى ۇستانىمىمىز ءارى الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىگىمىزدىڭ كورىنىسى. ب ج ز ق-داعى قاراجات - ازاماتتاردىڭ بولاشاق زەينەتاقىسى. ءيا، قازاقستاندىقتار زەينەتاقى ارتىلعان قاراجاتىن بەلگىلى ءبىر ماقساتتارعا پايدالانا الادى. ءقازىر وسى مۇمكىندىكتى جەلەۋ ەتىپ، كەيبىرەۋلەر ب ز ق قاراجاتىن دەلدالدار ارقىلى زاڭسىز جولمەن شەشىپ الىپ جاتىر. ال شىن مانىندە، پايدا تاۋىپ وتىرعان - سول دەلدالدار. وتباسى بانكى ءۇشىن ەڭ ماڭىزدىسى - زەينەتاقى قاراجاتىنىڭ ناقتى ماقساتىنا جۇمسالۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ونى زاڭسىز بايۋ قۇرالىنا اينالدىرماۋ، - دەدى وتباسى بانك باسقارما ءتورايىمى ءلاززات يبراگيموۆا.
ب ج ز ق قاراجاتىن «وپەراتسيادان كەيىنگى تىرتىقتاردى جانە تۋا بىتكەن اقاۋلاردى تۇزەتۋگە ارنالعان رەكونسترۋكتيۆتى جانە قالپىنا كەلتىرۋ (پلاستيكالىق) وپەراتسيالارى» ماقساتى بويىنشا پايدالانۋ ءۇشىن ءوتىنىم قابىلداۋ enpf-otbasy.kz پورتالىندا 2025 -جىلدىڭ 12-جەلتوقسانىنان باستاپ توقتاتىلادى.
قازىرگى ۋاقىتتا پلاستيكالىق وپەراتسيالارعا ب ز ق قاراجاتىن پايدالانۋ بويىنشا 6294 ءوتىنىم قارالۋدا. بۇل وتىنىمدەردىڭ بارلىعى قولدانىستاعى تارتىپكە سايكەس وڭدەلەدى.
سونىمەن قاتار ازاماتتاردا وزدەرىنىڭ زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ ءبىر بولىگىن ومىرلىك ماڭىزدى، قۇنى جوعارى جانە ءاردايىم قولجەتىمدى بولا بەرمەيتىن ەم تۇرلەرىنە باعىتتاۋ مۇمكىندىگى ساقتالادى. مۇنداي مەديتسينالىق قىزمەتتەرگە مىنالار جاتادى:
• سيرەك (ورفاندىق) اۋرۋلاردى ەمدەۋ؛
• راديونۋكليدتىك جانە راديويود تەراپياسى؛
• راديوحيرۋرگيالىق ەمدەۋ؛
• پروتوندىق تەراپيا.
بۇدان بولەك، ازاماتتار زەينەتاقى ارتىلعان قاراجاتتى تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا پايدالانا الادى: تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ، يپوتەكانى تولىق نەمەسە جارتىلاي وتەۋ، سونداي-اق وتباسى بانكتەگى دەپوزيتتى تولىقتىرىپ، كەيىن باسپانا الۋ مۇمكىندىگى بار.
تاياۋدا «وتباسى بانك» پەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنان ازاماتتاردىڭ جيناعىنىڭ ءبىر بولىگىن ءتىس ەمدەۋگە الۋعا شەكتەۋ قويۋعا شەشىم شىعارعان.