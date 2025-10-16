بۋداپەشتتە ابايدىڭ شىعارمالارى ۇلىقتالدى
بۋداپەشت. KAZINFORM - شايسۇلتان شاياحمەتوۆ اتىنداعى «ءتىل-قازىنا» ۇلتتىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعىنىڭ «اباي ينستيتۋتى» قازاقتىڭ ۇلى ويشىلى، اقىن اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىعىنا ارنالعان حالىقارالىق اشىق ساباق ۇيىمداستىردى. بۇل تۋرالى س ءى م- ءنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ءىس-شارادا سويلەگەن سوزىندە قازاقستاننىڭ ماجارستانداعى ەلشىسى ابزال ساپاربەك ۇلى اباي شىعارمالارىنىڭ ەكى ەلدىڭ مادەني بايلانىسىنداعى ەرەكشە ورنىنا توقتالىپ، ادەبيەت سالاسى بويىنشا نوبەل سىيلىعىن يەلەنگەن لاسلو كراسناحوركايدىڭ جەڭىسىمەن تۇركى جۇرتشىلىعىن قۇتتىقتادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ءتىل ساياساتى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەربول تىلەشوۆ اباي شىعارماشىلىعى تۋرالى بايانداما جاساپ، تىڭداۋشىلاردىڭ قازاق ءتىلى مەن مادەنيەتىنە دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىنە ءوز قۇرمەتىن ءبىلدىردى.
- اباي مۇراسى ادامزاتقا ورتاق ەكەنىن اباي ينستيتۋتىنىڭ قازاق ءتىلى كۋرسىن وقىپ جۇرگەن پاريج، انكارا، ۇلانباتىر، بۋداپەشتتەگى ءتىل ۇيرەنۋشىلەرىمىز تاعى ءبىر ايشىقتاي ءتۇستى. ولار «اسەمپاز بولما ارنەگە»، «عاشىقتىڭ ءتىلى - ءتىلسىز ءتىل»، «كوزىمنىڭ قاراسى»، «جەلسىز تۇندە جارىق اي» ولەڭدەرىن جاتقا وقىپ، قازاقتىڭ ءانىن شىرقاپ، ۇلتتىق اسپاپتارىمىزبەن ونەر كورسەتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ابايدىڭ «قارا سوزدەرى» ورتاق تۇركى الىپبيىندە جارىق كورگەن ەدى.