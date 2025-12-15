بازاردا تەلەفون ساتقان جىگىت قالاي الەم چەمپيونى اتاندى؟ بەكجان ءابىلقاسىمنىڭ شىنايى ءومىرى
استانا. KAZINFORM - جاۋىنگەرلىك ونەر - بۇل تەك جۇدىرىق پەن اياقتىڭ قاقتىعىسى ەمەس، بۇل مىنەزدىڭ ءمىنسىز مايدانى. سپورتشىنىڭ تەمىر قورشاۋعا شىققانداعى جۇرەك سوعىسى مەن رۋحتىڭ سىن ساعاتى قاتار سىنالاتىن سۇراپىل ايماق.
بۇگىنگى كەيىپكەرىمىز بەكجان ءابىلقاسىم ءدال وسى ءسات پەن سىندى ەڭسەرگەن ساباز جىگىت. قاراشانىڭ سوڭىندا، الماتى قالاسىندا وتكەن Naiza 78 تۋرنيرىندە سۋپەر جەڭىل سالماقتىڭ سۋ جاڭا چەمپيونى اتاندى.
بۇعان دەيىن قارسىلاس شاق كەلتىرمەي، شەتىنەن جايپاپ كەلە جاتقان تاجىكستاندىق بەجان حوچاليەۆتى ءبىرىنشى راۋندتا سۇلاتىپ ءتۇسىردى. بەكجاننىڭ بەلىنە التىن بەلبەۋ تاعىلعاندا عانا، قاراپايىم بازاردا جۇمىس ىستەيتىن بوزبالانى اينالاسى مويىنداي باستادى. الەم چەمپيونى اتانعان جاۋىنگەر ءالى دە بازارداعى كاسىبىن جالعاستىرىپ جاتىر.
بالا ارمانى مۇلدە بولەك ەدى
اڭگىمە بارىسىندا چەمپيوننىڭ بالا كۇنىندەگى ارمانى ءبىزدى قاتتى تاڭعالدىردى.
شىمكەنتتە جۇرگەندە فۋتبولمەن كاسىبي تۇردە اينالىستىم. ءتىپتى جەرگىلىكتى «ورداباسىنىڭ» جاس وسپىرىمدەر قۇرامىندا بولدىم. سول كەزدەگى فۋتبولعا دەگەن قىزىعۋشىلىعىم وتە جوعارى ەدى. استانعا كوشىپ كەلگەندە دە الادوپتى جانىما سەرىك ەتتىم. ءبىراق شىمكەنتتەن كەشە كەلگەن ماعان، كومانداداعى بالالارمەن ورىس تىلىندە سويلەسۋ قيىندىق تۋدىردى. ونىڭ ۇستىنە مەنى كورە الماي، جاتتىعۋدان كەيىن جابىلىپ سوققىعا جىققاندارى بار. وسى وقيعادان كەيىن اعاممەن بىرگە دجيۋ-دجيتسۋ كومباتقا باردىم. وسىلايشا فۋتبولشى بولام دەگەن ارمانىم الىستاي باستادى.
بازارداعى كاسىبى بالا كەزدەن كەلە جاتقان داعدى
الەۋمەتتىك جەلىلەردە بەكجاننىڭ بازاردا جۇمىس ىستەيتىنىنە كۇمانمەن قاراپ، مۇنىڭ بارلىعى «قارا پيار» دەپ سىناعاندار دا بولدى.
ءوزىم جاستايىمنان ساۋداعا يەكەمدى بولدىم. شىنىمدى ايتسام، ءتورتىنشى سىنىپتان باستاپ جاراپازان ايتىپ ازىن-اۋلاق اقشا تاۋىپ باستادىم. ەركەك ادام بولعاننان كەيىن، ۇيدە قول قۋسىرىپ وتىرۋ مەن ءۇشىن مۇمكىن ەمەس نارسە. ۇيگە نانىم مەن ازىعىمدى ماڭداي تەرىممەن اكەلسەم بولدى دەگەن تۇسىنىكپەن ءوستىم. قازىر ەلورداداعى بازاردا تەلەفون ساتاتىن شاعىن دۇڭگىرشەگىم بار. سول جەردە ادال نەسىبەمدى تاۋىپ جاتىرمىن.
ماقساتى مەن نيەتى جوق ادام عانا سىلتاۋ ويلاپ تابادى
جاتتىعۋ مەن ساۋدانى قاتار الىپ ءجۇرۋ بەكجان ءۇشىن ۇيرەنشىكتى بولىپ كەتكەن.
بارلىعىنىڭ تاڭعالىپ سۇرايتىنى وسى ساۋال. باسقالاردى بىلمەيمىن، ءوزىم ءۇشىن ەشقاشان جۇمىسىم مەن جاتتىعۋىم ءبىر-بىرىنە كەدەرگى كەلتىرىپ كورگەن ەمەس. تۋرنيردەن ورالا سالا جاتتىعۋ جۇمىستارىن باستاپ كەتتىك. ادام ءارقاشان بابىندا بولۋ ءۇشىن، اپتاسىنا 3-4 جاتتىعۋ جاساپ تۇرۋ قاجەت.
ەڭ باستىسى - ءوزىڭدى سالقىنقاندى ۇستاۋ ەكەنىن ءتۇسىندىم
جەكپە-جەككە دەيىن بويىندا ۇلكەن ۇرەي مەن قوبالجۋ بولعانىن جاسىرمادى.
Naiza 78 كەشىنە دايىندىق ءۇش اي بويى ءجۇردى. تيتۋلدىق كەزدەسۋ بولعاننان كەيىن، بەجان حوچاليەۆپەن وڭاي جەكپە-جەك بولمايتىنىن بىلدىك. مەندە قوبالجۋ بولدى، شىنىمدى ايتسام ەكى ويلى بولىپ ءجۇردىم. تۇندە دە ۇيىقتاي المايسىڭ، ءار نەنى ويلاپ، ءار ءتۇرلى جوسپار قۇردىم.
توردىڭ ىشىندە قورقىنىشىم تۇگەلدەي سەيىلدى
جەكپە-جەك باستالا سالىسىمەن ول ماعان جۇگىرە بەردى، كەزەكتى ءبىر قيمىلىندا قىلقىندىرىپ الدىم. بۇل قارسىلاستى جەڭۋگە بولاتىنىن، ءالىم كەلەتىنىن سول كەزدە ءتۇسىندىم. ءبىراق ءبىرىنشى راۋندتا قۇلاتىپ تاستاۋ دەگەن مۇلدەم ويىمدا بولعان جوق. كەزدەسۋ 5 راۋندتقا جوسپارلانعان، سوندىقتان العاشقى ساتتەردە قارسىلاستى زەرتتەۋ دەگەن تاكتيكا ۇستاندىم. دەگەنمەن، دايىندىقتاعىداي سوققىعا ءدوپ ءتۇستى. سول كەزدە عانا وسى كۇنگە دەيىن توككەن تەر مەن، ەتكەن ەڭبەگىمنىڭ اقتالعانىن ۇقتىم.
قارسىلاسىم ەڭ ءبىرىنشى قاراپايىمدىلىقتان جەڭىلدى
قانداي قارسىلاسپەن كەزدەسسەڭ دە، سىيلاستىق پەن قارپايىمدىلىق ءبىرىنشى ورىندا بولۋ كەرەك دەيدى.
حوچاليەۆتىڭ مەنى مەنسىنبەي جۇرگەنىن بىردەن سەزدىم، ونى ءبىزدىڭ كوماندانىڭ بارلىق مۇشەسى سەزدى. نەگىزى شامادان تىس سەنىمدىلىكتى باپكەرى بەرگەن شىعار دەپ ويلايمىن. كەزدەسۋگە دەيىنگى كوز ءتۇيىستىرۋ راسىمىندە دە كۇلىپ، مىسقىلداپ ءجۇردى. بالكىم بۇل ارەكەتى وعان ءومىر ساباق بولعان شىعار دەگەن ۇمىتتەمىن. جالپى، مەنىڭ عانا ەمەس، قازىر الەمدىك ارەنالاردا ەل نامىسىن قورعاپ جۇرگەن ەلىمىزدىڭ بارلىق باپكەرلەرى شاكىرتتەرىنە قاراپايىمدىلىق پەن سىيلاستىقتى ۇيرەتەدى. سودان دا بولار، ءبىزدىڭ كەز-كەلگەن سپورتشى وتە سالماقتى جانە تاربيەسى تەكتىلىگىن بىردەن كورسەتىپ تۇرادى. قارسىلاسىم ەڭ ءبىرىنشى قاراپايىمدىلىقتان جەڭىلدى دەپ ويلايمىن.
ەندىگى مەجە - UFC- ءدى باعىندىرۋ
كەيىپكەرىمىزگە جانكۇيەرلەر تاراپىنان كەلىپ جاتقان ەڭ كوپ ساۋالداردىڭ ءبىرى - UFC- گە قاشان بارادى دەگەن سۇراقتى قويىپ كوردىك.
ارينە، كەز- كەلگەن جاۋىنگەردىڭ ۇلكەن ارمانى - UFC- دە ونەر كورسەتۋ. ءوز باسىم ازىرگە ءسال ەرتە دەپ سانايمىن. وعان دەيىن ءالى الەمدىك 2-3 تيتۋل الۋ كەرەك بولىپ تۇر. ول جاققان بارعاندا دا ءجاي جۇرمەي، چەمپيوندىق بەلدىك السام دەيمىن. ءبىراق ءتۇپتىڭ تۇبىندە ارمانىم - UFC- ءدى باعىندىرۋ - دەپ تۇيىندەدى بەكجان ءابىلقاسىم.
