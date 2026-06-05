بازالىق مولشەرلەمەنىڭ تومەندەۋى تەڭگە باعامىنا اسەر ەتپەيدى - ۇلتتىق بانك
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بازالىق مولشەرلەمەنىڭ 17 پايىزعا دەيىن تومەندەۋى تەڭگە باعامىنىڭ السىرەۋىنە اكەلمەيتىنىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بازالىق مولشەرلەمەنىڭ تومەندەۋى تەڭگەلىك اكتيۆتەرگە دەگەن سۇرانىسقا اسەر ەتپەۋى ءتيىس. سوندىقتان حالىق پەن ينۆەستورلاردىڭ تەڭگەگە دەگەن قىزىعۋشىلىعى ساقتالادى.
- تەڭگەلىك دەپوزيتتەر، كورپوراتيۆتىك وبليگاتسيالار، مەملەكەتتىك جانە كۆازيمەملەكەتتىك باعالى قاعازدار بۇرىنعىداي ءتيىمدى بولىپ قالا بەرەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە تەڭگەلىك اكتيۆتەرگە سۇرانىس تومەندەمەيدى، ال تەڭگە باعامى ايتارلىقتاي وزگەرمەيدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، ۇلتتىق بانك باسشىسى جازعى ماۋسىمدا شەتەل ۆاليۋتاسىنا سۇرانىس ءداستۇرلى تۇردە ارتاتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇعان مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلاردىڭ جاندانۋى مەن ازاماتتاردىڭ دەمالىس كەزەڭىندە شەتەلگە جيى شىعۋى اسەر ەتەدى.
- جىلدىڭ باسىندا شەتەل ۆاليۋتاسىنا سۇرانىس ادەتتە تومەن بولادى. سەبەبى بيۋجەت قاراجاتىنىڭ يگەرىلۋى مەن مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ راسىمدەرىنىڭ اياقتالۋىنا بەلگىلى ءبىر ۋاقىت قاجەت. ال جازعا قاراي تەندەر جەڭىمپازدارى انىقتالىپ، كاسىپورىندار دوللار ساتىپ الۋ ءۇشىن نارىققا شىعا باستايدى. بۇل - جىل سايىن قايتالاناتىن قالىپتى ماۋسىمدىق قۇبىلىس، - دەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى.
وسى تۇستا تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ تۇراقتىلىعىنا نەگىز بولاتىن فاكتورلار ساقتالىپ وتىرعانىن دا ايتتى.
- جىل باسىندا مۇنايدىڭ ءبىر باررەلى 65-67 دوللار شاماسىندا بولسا، قازىر ونىڭ باعاسى 100 دوللارعا جۋىقتادى. مەتال باعالارى دا ءوستى. بۇل ەكسپورتتان تۇسەتىن ۆاليۋتالىق ءتۇسىمنىڭ ارتۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. سوندىقتان سىرتقى نارىقتاردا كۇتپەگەن وزگەرىستەر بولماسا، تەڭگە باعامىنىڭ السىرەۋىنە نەگىز جوق، - دەدى ول.
ەسكە سالايىق، 5-ماۋسىمدا قازاقستان ۇلتتىق بانكى بازالىق مولشەرلەمەنى 18 پايىزدان 17 پايىزعا دەيىن تومەندەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇعان دەيىن مولشەرلەمە التى ايدان استام ۋاقىت بويى 18 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالعان ەدى.