بازالىق مولشەرلەمە تاعى تومەندەي مە - سۇلەيمەنوۆتىڭ جاۋابى--يم س
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانكىنىڭ ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ينفلياتسيا قارقىنىنىڭ باياۋلاۋىنا قاتىستى پىكىر ءبىلدىرىپ، بۇل جاعدايدىڭ قارجى رەتتەۋشىسىنىڭ الداعى اقشا-نەسيە ساياساتىنا قالاي اسەر ەتەتىنىن ايتتى.
- ينفلياتسيامەن كۇرەس باعىتىندا وڭ ناتيجەلەر جينالدى. ءبىر كەزەڭدە ينفلياتسيا شامامەن 30 پايىزعا دەيىن جەتسە، ال قازىر ول 10 پايىزعا جاقىندادى. دەگەنمەن، ءبىز بۇل ماسەلەگە وتە ساقتىقپەن قارايمىز. ينفلياتسيانى تولىق جەڭدىك دەپ كەۋدە قاعۋعا، سونىمەن توقتاپ قالۋعا بولمايدى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن.
سونىمەن قاتار، ول ۇلتتىق بانك اقشا-نەسيە ساياساتىن جۇمسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن العىشارتتاردىڭ قالىپتاسىپ كەلە جاتقانىن بايقاپ وتىرعانىن ايتتى. وسىعان بايلانىستى سوڭعى شەشىم بارىسىندا بازالىق مولشەرلەمە 18 پايىزدان 17 پايىزعا دەيىن تومەندەتىلدى. وسى رەتتە تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءبىر ۋاقىتتا 1 پايىزدىق تارماققا تومەندەتۋدى ەلەۋلى قادام دەپ اتادى.
- ەگەر قولايلى جاعدايلار قالىپتاسا بەرسە، وندا ءبىز بۇل ساياساتتى جالعاستىرا بەرەتىندىگىمىز ءسوزسىز. الايدا ساق بولعان ءجون. ويتكەنى الەمدە دە، ەلىمىزدىڭ ىشىندە دە قۇبىلمالى فاكتورلار مەن بەلگىسىزدىكتەر ءالى دە جەتكىلىكتى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى.
ايتا كەتەيىك، 5-ماۋسىمدا ۇلتتىق بانكتىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى +/- 1 پ. ت. دالىزىمەن جىلدىق %17,00 دەڭگەيىندە بەلگىلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان ەدى.