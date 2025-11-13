بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا شەشىم قابىلداۋعا ج ي كومەكتەسۋى مۇمكىن
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ جۇمىسىندا جاساندى ينتەللەكتى قولدانىلادى.
الماتىدا ءوتىپ جاتقان Central Asia Fintech Summit فورۋمى اياسىندا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ينۆەستيتسيالىق شەشىم قابىلداۋدا ۇلكەن الەۋەتى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ارينە، جاساندى ينتەللەكت اناليتيكادا ۇلكەن كومەك كورسەتۋى ءتيىس. وسى ماقساتتا بىزدە دەرەكتەر بازاسى بار، ويتكەنى اقپاراتتى تالداۋعا جانە ج ي- ءدى وقىتۋعا دەرەككوز قاجەت. ايتپەسە بۇل ماعىناسىز بولار ەدى. مەنىڭشە، جەتكىلىكتى تۇردە وقىتىلىپ، دەرەكتەردى العان ج ي ءبىز ءۇشىن مىقتى اناليتيكالىق قولداۋشى بولماق، - دەدى ۇلتتىق بانك باسشىسى.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆ «ج ي بازالىق مولشەرلەمەنى ايقىنداۋ كەزىندە قولدانىلىپ جاتىر ما» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەردى.
- بازالىق مولشەرلەمەنى ايقىنداۋ - بۇل ءبىر مەزەتتە ءارى عىلىم، ءارى ونەر. عىلىم تۇرعىسىنان جاساندى ينتەللەكت تاماشا ناتيجە كورسەتەدى، ءبىراق عىلىم مەن ونەردى ۇشتاستىرۋ قالاي بولارىن كورەمىز. سوندىقتان ازىرگە بۇل شەشىمدى تەك اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتىنىڭ مۇشەلەرى قابىلدايدى. پىكىرتالاس ارقىلى بۇل كۇردەلى شەشىمدى ادامدار قابىلدايدى، - دەدى سپيكەر.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بولاشاقتا ۇلتتىق بانكتىڭ اناليتيكالىق جۇمىسىنا كومەكتەسەتىن ج ي كەڭەسشىسى پايدا بولاتىنىن راستادى.
- ءيا، باستاپقىدا بىزدە «ءتوراعانىڭ سيفرلىق ورىنباسارىن» قوسۋ تۋرالى وي بولدى، ءبىراق ولاي الىسقا بارماۋدى ۇيعاردىق. سوندىقتان بىزدە سيفرلىق قارجىلىق اناليتيك بولادى، ول ءوز تاۋەلسىز پىكىرىن بەلسەندى تۇردە ءبىلدىرىپ وتىرادى. ءبىز وعان داۋىس بەرۋ قۇقىعىن بەرگىمىز كەلمەيدى، بۇل جەردە قۇقىقتىق اسپەكتىلەر بار، - دەدى ۇلتتىق بانك باسشىسى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك باسشىسى ەلىمىزدە ونلاين تولەمنىڭ ۇلەسى 90 پايىز ەكەنىن ايتتى.