ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:44, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا 2026-جىلعا ارنالعان شەشىمدەر كەستەسى بەكىتىلدى

    استانا. KAZINFORM – ق ر ۇلتتىق بانكى 2026-جىلى بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا قابىلداناتىن شەشىمدەردىڭ كۇنتىزبەسىن بەكىتتى.

    Ұлттық банк крипторезерв тұжырымдамасын әзірлеп жатыр
    Коллаж: Kazinform/Pexels

    كەلەسى جىلى بازالىق مولشەرلەمە جونىندە 8 شەشىم قابىلداۋ جوسپارلانعان، ونىڭ تورتەۋى بولجام راۋندىنىڭ ناتيجەلەرى نەگىزىندە ايقىندالادى.

    ۇلتتىق بانكتىڭ مالىمەتىنشە، بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا شەشىمدەر اپتانىڭ سوڭعى جۇمىس كۇنىندە استانا ۋاقىتىمەن 12:00 دە جاريالانادى جانە كەلەسى اپتانىڭ ءبىرىنشى جۇمىس كۇنىنەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    2026-جىلى بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا شەشىمدەر مىنا كۇندەرى جاريالانادى:

    • 23-قاڭتار

    • 6-ناۋرىز

    • 24-ءساۋىر

    • 5-ماۋسىم

    • 24-شىلدە

    • 4-قىركۇيەك

    • 23-قازان

    • 4-جەلتوقسان

    ۇلتتىق بانك شەشىمدەرى ەلدىڭ اقشا-كرەديت ساياساتىنىڭ نەگىزگى باعىتىن ايقىندايتىندىقتان، قارجى نارىعى ءۇشىن ماڭىزدى باعدار سانالادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى 2026-جىلدىڭ ورتاسىنا دەيىن تومەندەتپەيتىنى حابارلانعان بولاتىن.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
