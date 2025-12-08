بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا 2026-جىلعا ارنالعان شەشىمدەر كەستەسى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM – ق ر ۇلتتىق بانكى 2026-جىلى بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا قابىلداناتىن شەشىمدەردىڭ كۇنتىزبەسىن بەكىتتى.
كەلەسى جىلى بازالىق مولشەرلەمە جونىندە 8 شەشىم قابىلداۋ جوسپارلانعان، ونىڭ تورتەۋى بولجام راۋندىنىڭ ناتيجەلەرى نەگىزىندە ايقىندالادى.
ۇلتتىق بانكتىڭ مالىمەتىنشە، بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا شەشىمدەر اپتانىڭ سوڭعى جۇمىس كۇنىندە استانا ۋاقىتىمەن 12:00 دە جاريالانادى جانە كەلەسى اپتانىڭ ءبىرىنشى جۇمىس كۇنىنەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
2026-جىلى بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا شەشىمدەر مىنا كۇندەرى جاريالانادى:
• 23-قاڭتار
• 6-ناۋرىز
• 24-ءساۋىر
• 5-ماۋسىم
• 24-شىلدە
• 4-قىركۇيەك
• 23-قازان
• 4-جەلتوقسان
ۇلتتىق بانك شەشىمدەرى ەلدىڭ اقشا-كرەديت ساياساتىنىڭ نەگىزگى باعىتىن ايقىندايتىندىقتان، قارجى نارىعى ءۇشىن ماڭىزدى باعدار سانالادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى 2026-جىلدىڭ ورتاسىنا دەيىن تومەندەتپەيتىنى حابارلانعان بولاتىن.