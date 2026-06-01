«بايراعى بيىك بايتاعىم» جازبا اقىندار ءمۇشايراسى وتەدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستان رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنىڭ 35 جىلدىعى مەن استانا كۇنىنە وراي ەل رۋحانياتىن اسقاقتاتىپ، ازاتتىق يدەياسىن ۇلىقتاۋ ماقساتىندا وتەتىن «بايراعى بيىك بايتاعىم» رەسپۋبليكالىق جازبا اقىندار ءمۇشايراسىنا قاتىسۋعا شاقىرامىز!
ءمۇشايرانىڭ ماقساتى - تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ رۋحىن، ۇلتتىق بىرلىگى مەن ەلدىك مۇراتىن جىرلايتىن پوەزيالىق شىعارمالاردى دارىپتەۋ، جاس ۇرپاقتى وتانسۇيگىشتىككە تاربيەلەۋ جانە اقىندارعا شىعارماشىلىق قولداۋ كورسەتۋ.
ءمۇشايرانىڭ مىندەتتەرى:
اقىندىق ونەردى دامىتۋ جانە ناسيحاتتاۋ؛
جاڭاشىل اقىنداردى قولداۋ؛
اقىنداردىڭ شىعارماشىلىق جانە كوشباسشىلىق قابىلەتتەرىن انىقتاۋ؛
رۋحاني- مادەني قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋ؛
مادەني مۇرانى ساقتاۋ، دامىتۋ جانە تاراتۋ؛
جاستاردى ۇلتجاندىلىققا تاربيەلەۋ؛
ۇلتتىق جانە الەمدىك مادەني قۇندىلىقتارعا بەيىمدەۋ.
ءمۇشايرا شارتى:
ءار قاتىسۋشى تومەندەگى ەكى باعىت بويىنشا ولەڭ ۇسىنۋى ءتيىس:
ازاتتىق تاقىرىبىنداعى ءبىر ولەڭ؛
استاناعا ارنالعان ءبىر ولەڭ (ليريكا، تولعاۋ، باللادا جانە ت. ب. ).
نەگىزگى تالاپتار:
ۇسىنىلعان شىعارمالار بۇرىن ەش جەردە جاريالانباعان جانە باسقا ادەبي بايقاۋلارعا قاتىسپاعان بولۋى قاجەت؛
قاتىسۋشىنىڭ جاسى 18 دەن جوعارى بولۋى ءتيىس؛
ارنايى بىلىمگە شەكتەۋ قويىلمايدى؛
ولەڭدەر كومپيۋتەردە 14 شريفتپەن تەرىلۋى قاجەت؛
حاتتا مىندەتتى تۇردە: قاتىسۋشىنىڭ اتى-ءجونى، قىسقاشا ءومىربايانى، مەكەنجايى، بايلانىس تەلەفونى، ەلەكتروندى پوشتاسى كورسەتىلۋى ءتيىس.
ماراپاتتاۋ:
باس جۇلدە - 1
I ورىن - 1
II ورىن - 2
III ورىن - 3
ىنتالاندىرۋ سىيلىعى - 5
جەڭىمپازدار ديپلومدارمەن جانە اقشالاي سىيلىقتارمەن ماراپاتتالادى.
قازىلار القاسى:
ۇمىتكەرلەردىڭ شىعارمالارىن كاسىبي قازىلار القاسى باعالايدى.
ساراپشىلار پىكىرى بويىنشا ەڭ ۇزدىك اۆتورلار ءمۇشايرانىڭ قورىتىندى كەزەڭىنە شاقىرىلادى.
شىعارمالاردى قابىلداۋ مەرزىمى:
2026 -جىلعى 10-ماۋسىمعا دەيىن
قابىلداۋ پوشتاسى: astanapoets@gmail.com
بايلانىس تەلەفونى: 77477029797+
ەسكەرتۋ:
شىعارمالاردى كورسەتىلگەن پوشتاعا جىبەرگەننەن كەيىن كەلىپ تۇسكەندىگى نەمەسە قابىلدانعاندىعى جايلى اقپارات ءسىزدىڭ پوشتاڭىزعا جاۋاپ-حات رەتىندە كەلەدى. 24 ساعات ىشىندە كەرى بايلانىس بولماعان جاعدايدا عانا بايلانىس نومىرىنە حابارلاسىپ، انىقتاۋىڭىزعا بولادى.
ءمۇشايراعا قاتىسا وتىرىپ، قاتىسۋشىلار ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىنە شىعارمالاردى، فوتو جانە بەينەماتەريالداردى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا، الەۋمەتتىك جەلىلەردە جانە اقپاراتتىق ماتەريالداردا پايدالانۋعا كەلىسىم بەرەدى.
كاسىبي فوتو جانە بەينەتۇسىرىلىم ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىنىڭ الدىن الا كەلىسىمىمەن عانا جۇزەگە اسىرىلادى.