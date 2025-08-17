بايقوڭىردا «عارىشتىق» سۋبۇرقاق ىسكە قوسىلدى
بايقوڭىر. KAZINFORM - بايقوڭىر قالاسىندا تۇرعىندار مەن قوناقتارعا ارنالعان جاڭا دەمالىس ورنى اشىلدى. قالانىڭ ورتالىق الاڭىندا تاريحتا العاش رەت سۋبۇرقاق جۇمىسىن باستادى.
جاڭا نىساننىڭ ەرەكشەلىگى - سۋبۇرقاق تەك اۋەن مەن جارىقپەن ۇيلەسكەن سۋ ويىنى ەمەس، ول تاقىرىپتىق سيپاتقا يە. سۋ اعىندارى كوككە شاپشىپ كوتەرىلگەن ساتتە الاڭ ۇستىندە يۋري گاگاريننىڭ ايگىلى «پوەحالي!» داۋىسى ەستىلەدى، ارتىنشا ليەۆيتاننىڭ تۇڭعىش عارىشكەردىڭ ۇشقانى تۋرالى حابارلاماسى بەرىلەدى، سوڭىنان «تراۆا ۋ دوما» ءانى شىرقالادى.
سۋبۇرقاقتى رەسەيلىك جانە قازاقستاندىق مەردىگەر كومپانيالار بىرلەسە سالعان. قازىر ءار كەش سايىن الاڭدا تۇرعىندار مەن قالا قوناقتارى جينالىپ، سالقىنداپ، ەرەكشە مۋزىكالىق باعدارلاماعا كۋا بولادى.
- جاز بىزدە ۇزاق ءارى ىستىق بولادى. وسىنداي اسەم دە ۇلكەن فونتاننىڭ ورتالىق الاڭىنان ورىن الۋى، ونىڭ ۇستىنە عارىشتىق باعدارلاماعا بايلانىستى بەزەندىرىلۋى ءبىزدى قۋانتتى. ەندى كەزدەسىپ، سەرۋەندەيتىن سۇيىكتى ورنىمىز بار، - دەيدى بايقوڭىرلىقتار.
قالا اكىمدىگىنەن اتاپ وتكەندەي، بۇل جوبا «ءومىر سۇرۋگە قولايلى ينفراقۇرىلىم» ۇلتتىق جوباسى اياسىنداعى «قولايلى قالالىق ورتانى قالىپتاستىرۋ» فەدەرالدىق باعدارلاماسى بويىنشا جۇزەگە اسىرىلدى.
سوڭعى ۋاقىتتا بايقوڭىرعا ساياحات ۇيىمداستىراتىن تۋريستىك اگەنتتىكتەر جاڭا نىساندى ەكسكۋرسيالىق باعدارلاماعا قوسۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. سەبەبى باستى الاڭدا قوناقتاردى قابىلدايتىن «ورتالىق» قوناق ءۇيى ورنالاسقان.
ال بايقوڭىرلىقتار قازىردىڭ وزىندە فونتاندى قۇس ۇشاتىن بيىكتىكتەن ادەمى بەينەگە ءتۇسىرىپ، الەۋمەتتىك جەلىلەردە ءبولىسىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن بايقوڭىر قالاسىنىڭ 70 جىلدىعىندا اشىق اسپان استىنداعى مۇراجايدىڭ اشىلعانى حابارلانعان بولاتىن.