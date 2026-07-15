بايقوڭىردان «سويۋز مس-29» عارىش كەمەسى ۇشىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ەكى رەسەيلىك عارىشكەر مەن NASA استروناۆتى مىنگەن «سويۋز مس-29» عارىش كەمەسى بەلگىلەنگەن وربيتاعا شىعىپ، حالىقارالىق عارىش ستانسياسىنا (ح ع س) بەت الدى.
ەكيپاج ۇشار الدىن بىرنەشە كۇندى بايقوڭىرداعى «كوسموناۆت» قوناقۇيىندە وتكىزدى. بۇل - ادام قاتىساتىن عارىش ساپارلارى الدىندا كوپ جىلدان بەرى ساقتالىپ كەلە جاتقان ءداستۇردىڭ ءبىرى. عارىشكەرلەر وزدەرى تۇرعان بولمەلەردىڭ ەسىكتەرىنە قولتاڭبا قالدىردى. ال عارىش ايلاعىنا شىعار الدىندا ءداستۇر بويىنشا «شولدەگى اق كۇن» (White Sun of the Desert) فيلمىن تاماشالادى.
زىمىران ۇشىرىلار الدىندا تىكەلەي ەفير كورەرمەندەرىنە ارنايى كونسەرتتىك باعدارلاما ۇسىنىلدى.
استانا ۋاقىتىمەن ساعات 19:47:50-دە 31-ۇشىرۋ الاڭىنان «سويۋز-2.1ا» زىمىران كوككە كوتەرىلدى. شامامەن توعىز مينۋتتان كەيىن «سويۋز مس-29» كەمەسى زىمىراننىڭ ءۇشىنشى ساتىسىنان ءبولىنىپ، وربيتاعا شىقتى.
كەمە كومانديرى - «روسكوسموس» عارىشكەرى پەتر دۋبروۆ. ونىمەن بىرگە رەسەيلىك عارىشكەر اننا كيكينا مەن NASA استروناۆتى انيل مەنون حالىقارالىق عارىش ستانسياسىنا اتتاندى.
پەتر دۋبروۆ پەن اننا كيكينا ءۇشىن بۇل — عارىشقا ەكىنشى ساپار. دۋبروۆ العاشقى ساپارىندا وربيتادا ءبىر جىلعا جۋىق ۋاقىت بولىپ، اشىق عارىشقا ءتورت رەت شىققان. ال كيكينا بۇعان دەيىن حالىقارالىق عارىش ستانسياسىنا امەريكالىق Crew Dragon كەمەسىمەن ۇشىپ بارىپ، عارىشتا 157 تاۋلىك وتكىزگەن.
ال انيل مەنون العاش رەت عارىشقا ۇشتى. ماماندىعى بويىنشا ول - جەدەل جاردەم دارىگەرى ءارى ينجەنەر-مەحانيك. NASA استروناۆتار توبىنا قابىلدانعانعا دەيىن ۇشۋ دارىگەرى بولىپ جۇمىس ىستەپ، حالىقارالىق عارىش ستانتسياسىنا جاسالعان ەكسپەديتسيالاردىڭ مەديتسينالىق دايارلىعىنا قاتىسقان. SpaceX كومپانياسىنىڭ العاشقى ادام قاتىسقان عارىش ميسسيالارىن ازىرلەۋگە اتسالىسقان.
«سويۋز مس-29» حالىقارالىق عارىش ستانسياسىنا قىسقا مارشرۋتپەن ۇشىپ بارادى. بىرنەشە ساعات ىشىندە كەمە جەردى ەكى رەت اينالىپ ءوتىپ، ستانتسياعا جەتەدى. استانا ۋاقىتىمەن 22:56 دا كەمە حالىقارالىق عارىش ستانتسياسىنىڭ رەسەي سەگمەنتىندەگى «پريچال» مودۋلىنە اۆتوماتتى تۇردە جالعانادى.
ستانسياعا جەتكەن سوڭ ەكيپاج الدىمەن 74-ۇزاق مەرزىمدى ەكسپەديتسيا قۇرامىنا قوسىلىپ، كەيىن جۇمىسىن 75-ەكسپەديتسيا اياسىندا جالعاستىرادى. عارىش ساپارى 261 تاۋلىككە جوسپارلانعان. ەكيپاج جەرگە 2027-جىلدىڭ كوكتەمىندە ورالادى. وسى ۋاقىت ىشىندە رەسەي باعدارلاماسى بويىنشا اشىق عارىشقا ەكى رەت شىعۋ جوسپارلانعان.
ەكسپەديتسيا بارىسىندا ەكيپاج عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزىپ، ستانسياداعى جوسپارلى جۇمىستاردى اتقارادى. باعدارلاماعا عارىشتا جارتىلاي وتكىزگىش كريستالدارىن ءوسىرۋ، ادامنىڭ قان اينالىمى جۇيەسى مەن قان تامىرلارىنداعى وزگەرىستەردى زەرتتەۋ، جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن ۋلترادىبىستىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ، سونداي-اق بيوپرينتەر ارقىلى قان تامىرلارىنىڭ قۇرىلىمدارىن جاساۋ ەنگىزىلگەن.
بايقوڭىرداعى ۇشۋدى NASA باسشىسى دجارەد ايزەكمان دا تاماشالادى. بۇل - امەريكالىق عارىش اگەنتتىگى باسشىسىنىڭ بايقوڭىرعا سوڭعى سەگىز جىلداعى العاشقى ساپارى.
ەسكە سالايىق، بۇگىن 31-ۇشىرۋ الاڭى جوندەلگەننەن كەيىن ودان العاش رەت ادام قاتىسقان عارىش كەمەسى ۇشىرىلدى. الاڭ 2025-جىلدىڭ قاراشا ايىندا «سويۋز مس-28» كەمەسى ۇشىرىلعاننان كەيىن زاقىمدانعان بولاتىن. جوندەۋ جۇمىستارى 2026-جىلدىڭ باسىندا اياقتالدى. ال ناۋرىز ايىندا وسى الاڭنان العاش بولىپ «پروگرەسس مس-33» جۇك كەمەسى ۇشىرىلعان ەدى.