بايقوڭىر اۋماعىندا 1,9 ميلليون توننا قالدىق انىقتالعان
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا زاڭسىز قوقىس پوليگوندارىن جويۋ جانە بايقوڭىر كەشەنىندە جىلدار بويى جينالعان قالدىقتاردى رەتكە كەلتىرۋ باعىتىندا ءبىرقاتار جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى ءمالىم ەتتى.
ەكولوگيالىق رەتتەۋ جانە باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەربولات قوجىقوۆتىڭ ايتۋىنشا، بايقوڭىر كەشەنىندەگى نەگىزگى ەكولوگيالىق ماسەلەلەردىڭ ءبىرى رەسەي جالعا العان اۋماقتا جىلدار بويى جينالعان قالدىقتارعا قاتىستى.
ونىڭ سوزىنشە، 2018-جىلى بايقوڭىرعا قاراستى تورەتام جانە اقاي ەلدى مەكەندەرى اۋماعىندا تۇگەندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، ناتيجەسىندە شامامەن 1,9 ميلليون توننا قالدىق انىقتالعان. ونىڭ باسىم بولىگى قۇرىلىس قالدىقتارى بولعان.
- بۇل ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن بايقوڭىر اكىمشىلىگىمەن بىرلەسىپ 2025-2030-جىلدارعا ارنالعان جول كارتاسى بەكىتىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا جوسپار اياسىنداعى جۇمىستار جالعاسىپ جاتىر. 2025-جىلدان بەرى 17 مىڭ توننا قالدىق جينالدى، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا.
بايقوڭىرداعى قالدىق ماسەلەسى قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ۇكىمەتارالىق كوميسسيا دەڭگەيىندە دە قارالعان. ناتيجەسىندە رەسەيلىك تاراپ بۇل ماسەلەنى شەشۋگە قاتىستى ءتيىستى شەشىمدەر قابىلداعان.
ال قالدىقتاردى باسقارۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى رۋسلان تۇكەنوۆ رەسپۋبليكا بويىنشا قالدىقتاردى باسقارۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتقانىن ايتتى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، مينيسترلىك بۇگىنگە دەيىن قوقىس تاسىمالدايتىن ارنايى تەحنيكا، سۇرىپتاۋ جەلىلەرى مەن قايتا وڭدەۋ كاسىپورىندارىن قامتيتىن 61 جوبانى ماقۇلداعان.
ايتا كەتەيىك، «بايقوڭىر» عارىش ايلاعىن جالعا بەرۋ قۇنىن كوتەرۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى جازعان ەدىك.