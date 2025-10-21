21:59, 21 - قازان 2025 | GMT +5
بايدەن قۋىقاستى بەزى قاتەرلى ىسىگىن ەمدەۋ كۋرسىن اياقتادى
استانا. KAZINFORM - مامىر ايىندا قۋىقاستى بەزى قاتەرلى ىسىگىنىڭ اگرەسسيۆتى تۇرىنە شالدىققان ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى دجو بايدەن ساۋلەلىك تەراپيا كۋرسىن اياقتادى، دەپ حابارلايدى NBC News.
82 جاستاعى بايدەن بەس اپتا بويى «ساۋلەلىك تەراپيا مەن گورموندىق ەمدەۋدەن» ءوتتى.
بۇرىنعى پرەزيدەنت قوسىمشا ەمدەلۋدى نەمەسە كۇتىمدى قاجەت ەتە مە، ول بەلگىسىز.
وتكەن ايدا بايدەنگە تەرى قاباتتارىن الىپ تاستاۋدى قامتيتىن، موس ءادىسى بويىنشا وتا دەپ اتالاتىن تەرىنىڭ قاتەرلى ىسىكتى ەمدەۋ كۋرسى وتكىزىلدى.
ەسكە سالا كەتسەك، دارىگەرلەر 16-مامىر كۇنى ا ق ش- تىڭ ەكس-پرەزيدەنتى دجو بايدەننەن قۋىقاستى بەزى قاتەرلى ىسىگىنىڭ اگرەسسيۆتى ءتۇرىن انىقتادى.