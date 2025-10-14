بايدەن گازا سەكتورىندا بەيبىتشىلىك ورناتۋعا كۇش سالعانى ءۇشىن ترامپتىڭ ماقتاۋىن اسىردى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى دجو بايدەن اق ءۇيدىڭ قازىرگى باسشىسى دونالد ترامپتىڭ گازا سەكتورىندا بەيبىتشىلىك ورناتۋ جولىنداعى كۇش-جىگەرىن جوعارى باعالادى.
- سوڭعى 20 امان قالعان تۇتقىن ءۇشىن، ولار ادام سەنگىسىز توزاقتى باستان وتكەرىپ، اقىرى ءوز وتباسىلارىمەن جانە جاقىندارىمەن قايتا قاۋىشقانىنا، سونداي-اق ولشەۋسىز زارداپ شەككەن گازا تۇرعىندارى ءۇشىن - ولار ەندى ومىرلەرىنە قايتا ورالۋعا مۇمكىندىك الاتىنىنا - مەن شىن جۇرەكتەن ريزامىن جانە قۋانىشتىمىن، - دەپ جازدى بايدەن X پاراقشاسىندا.
بۇرىنعى پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي، ونىڭ اكىمشىلىگى دە كەپىلگە الىنعانداردى ۇيلەرىنە قايتارۋ، پالەستينالىق بەيبىت تۇرعىندارعا كومەك كورسەتۋ جانە سوعىستى توقتاتۋ ءۇشىن ايانباي ەڭبەك ەتتى.
- مەن پرەزيدەنت ترامپ پەن ونىڭ كومانداسىنىڭ اتىستى توقتاتۋ تۋرالى تۇپكىلىكتى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋدەگى كۇش-جىگەرىن جوعارى باعالايمىن، - دەپ قوستى ول.
ەسكە سالا كەتسەك، گازا سەكتورىنداعى يزرايل مەن پالەستينا كۇشتەرى اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم 10-قازان كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ءتۇس كەزىندە (استانا ۋاقىتى بويىنشا 14:00) كۇشىنە ەندى.
