ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:12, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    بايدەن گازا سەكتورىندا بەيبىتشىلىك ورناتۋعا كۇش سالعانى ءۇشىن ترامپتىڭ ماقتاۋىن اسىردى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى دجو بايدەن اق ءۇيدىڭ قازىرگى باسشىسى دونالد ترامپتىڭ گازا سەكتورىندا بەيبىتشىلىك ورناتۋ جولىنداعى كۇش-جىگەرىن جوعارى باعالادى.

    Байден Газа секторында бейбітшілік орнатуға күш салғаны үшін Трамптың мақтауын асырды
    Фото: Kazinform

    - سوڭعى 20 امان قالعان تۇتقىن ءۇشىن، ولار ادام سەنگىسىز توزاقتى باستان وتكەرىپ، اقىرى ءوز وتباسىلارىمەن جانە جاقىندارىمەن قايتا قاۋىشقانىنا، سونداي-اق ولشەۋسىز زارداپ شەككەن گازا تۇرعىندارى ءۇشىن - ولار ەندى ومىرلەرىنە قايتا ورالۋعا مۇمكىندىك الاتىنىنا - مەن شىن جۇرەكتەن ريزامىن جانە قۋانىشتىمىن، - دەپ جازدى بايدەن X پاراقشاسىندا.

    بۇرىنعى پرەزيدەنت اتاپ وتكەندەي، ونىڭ اكىمشىلىگى دە كەپىلگە الىنعانداردى ۇيلەرىنە قايتارۋ، پالەستينالىق بەيبىت تۇرعىندارعا كومەك كورسەتۋ جانە سوعىستى توقتاتۋ ءۇشىن ايانباي ەڭبەك ەتتى.

    - مەن پرەزيدەنت ترامپ پەن ونىڭ كومانداسىنىڭ اتىستى توقتاتۋ تۋرالى تۇپكىلىكتى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋدەگى كۇش-جىگەرىن جوعارى باعالايمىن، - دەپ قوستى ول.

    ەسكە سالا كەتسەك، گازا سەكتورىنداعى يزرايل مەن پالەستينا كۇشتەرى اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم 10-قازان كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ءتۇس كەزىندە (استانا ۋاقىتى بويىنشا 14:00) كۇشىنە ەندى.

    بۇعان دەيىن ترامپ اق ۇيدەگى بايدەن پورترەتىنىڭ ورنىنا اۆتوقالام سۋرەتىن ورناتقانىن جازعان بولاتىنبىز.

