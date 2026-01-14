باياناۋىلداعى تورايعىر كولى اشىق اسپان استىنداعى مۇز ايدىنىنا اينالىپ كەلەدى
پاۆلودار. KAZINFORM - جەلىدە تورايعىر كولىنىڭ قىسقى كورىنىسى تۋرالى بەينەجازبالار تاراپ جاتىر. ادامدار تابيعاتتىڭ اسەم قويناۋىنداعى كول ۇستىندە كونكي تەۋىپ، العان اسەرىن ءبولىسىپ جاتىر.
باياناۋىلداعى تورايعىر كولى قىسقى سەرۋەندى ۇناتاتىندار ءۇشىن اشىق اسپان استىنداعى مۇز ايدىنى رەتىندە تاپتىرماس ورىنعا اينالىپ وتىر. سۋ بەتىندەگى مۇز بىركەلكى قاتقانى سونشالىق، وعان بارىپ كونكي تەبۋدەن ءلاززات العاندار وزدەرىنىڭ اسەرى جايلى الەۋمەتتىك جەلىدە جارىسا جاريالاپ جاتىر. مۇنداعى مۇز وتە بەرىك ءارى ءمولدىر.
تورايعىر كولى - جاسىباي دەمالىس ايماعىنا جاقىن جەردە، ايگىلى دەموكرات اقىن سۇلتانماحمۇت تورايعىروۆتىڭ كەسەنەسى جانىندا ورنالاسقان. جازدا كول سۋى بيىك قۇزدى شىڭداردىڭ تۇبىنەن تولقىندانا جارىسا شىعىپ، جاعاعا سوعىلادى. تۇستىك جيەگىندە ۇشكىر باستى بيىك شىڭ نايزاتاس تۇر. اقتار قازاققا قىسىمشىلىق كورسەتكەن تارشىلىق زاماندا بۇل شىڭنىڭ قاتپار تاستارى اراسىنا ساكەن سەيفۋللين جاسىرىنىپ، امان قالعان. كولدىڭ ءبىر شەتىندە اشىق بەتى سۋعا قاراعان ۇڭگىرتاس ۇڭىرەيەدى.
تورايعىردا تابيعاتتىڭ عىلىمي ينديكاتورى - قىزىل كىتاپقا ەنگەن قاندىاعاش وسەدى.
سونداي-اق بۇعان دەيىن باياناۋىلدا قىسقى تۋريزم اشىلعانى تۋرالى جازعانبىز.