باياناۋىلدا جاياۋ مۇسانىڭ 190 جىلدىعىنا وراي دۇركىرەگەن توي وتەدى
پاۆلودار. KAZINFORM - بيىل باياناۋىل اۋدانىندا ەسىمدەرى ەلگە ءماشھۇر ءتورت بىردەي تۇلعانىڭ مەرەيتويى اتالىپ وتەدى. 15-16 - تامىز كۇندەرى مويىلدى شاتقالىندا ەتنواۋىل بوي كوتەرىپ، مەرەكەلىك ءىس- شارالار ۇيىمداستىرىلادى.
اقىن، كومپوزيتور جاياۋ مۇسا بايجانوۆتىڭ 190 جىلدىعىنا، جۋرناليست، ساتيراشى قادىر تايشىقوۆتىڭ 125 جىلدىعىنا، جازۋشى قالمۇقان يسابايدىڭ 100 جىلدىعىنا جانە كينورەجيسسەر، كومپوزيتور قۋات ابۋسەيىتوۆتىڭ 100 جىلدىعىنا وراي باياناۋىل جەرىندە مەرەكەلىك ءىس- شارالار وتەدى.
- ونەردىڭ دامۋىنا ايگىلى جەرلەستەرىمىز، مادەنيەت جانە ونەر قايراتكەرلەرى زور ۇلەس قوستى. بۇگىنگى جاس بۋىن ولاردىڭ ەڭبەگىن ءبىلۋى ماڭىزدى. ال عالىمدار مەن تاريحشىلاردىڭ قىزمەتىنىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - ولاردىڭ قازاقستان مادەنيەتىنىڭ دامۋىنا قوسقان ۇلەسىن زەرتتەۋ، زەردەلەۋ جانە ناسيحاتتاۋ. وسى سەبەپتى اۋدانىمىزداعى مويىلدى شاتقالىندا ۇلكەن توي وتەدى.
ونىڭ اياسىندا «رۋحى بيىك تۇلعالار» اتتى رەسپۋبليكالىق كونفەرەنتسيا، رەسپۋبليكالىق اقىندار ايتىسى، ءداستۇرلى انشىلەر بايقاۋى ءوتىپ، قالامگەرلەر اراسىنداعى شىعارماشىلىق جانە ساتيرالىق بايقاۋلاردىڭ قورىتىندىسى جاسالادى. عىلىمي كونفەرەنسيا جۇمىسىنا اتاقتى جەرلەستەرىمىزدىڭ ۇرپاقتارى، عالىمدار، جازۋشىلار، وقۋ ورىندارىنىڭ وقىتۋشىلارى، تاريحشىلار، ولكەتانۋشىلار، مۋزەي، ارحيۆ جانە كىتاپحانا ءىسى ماماندارى قاتىسادى، - دەپ حابارلادى باياناۋىل اۋدانى اكىمدىگىنەن.
اتالعان مەرەكەلىك ءىس- شارالارعا رەسپۋبليكانىڭ ءار تۇپكىرىنەن مادەنيەت جانە ونەر وكىلدەرى كەلەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. اۋداندا ات بايگەسى، ۇلتتىق سپورت جارىستارى ۇيىمداستىرىلادى.
بۇعان دەيىن باياناۋىلداعى مۋزەيگە تايسيا ساتبايەۆا ۇستاعان جادىگەر تاپسىرىلعانى تۋرالى جازعانبىز.