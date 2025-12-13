باياناۋىل ورماندارىندا ەمىن-ەركىن جايىلىپ جۇرگەن بۇلاندار بەينەتاسپاعا ءتۇستى
پاۆلودار. KAZINFORM - بۇلان — قازاقستانداعى بۇعىلار تۇقىمداسىنا جاتاتىن ەڭ ءىرى سۇتقورەكتى، تۇياقتى جانۋار. قازىرگى ۋاقىتتا باياناۋىل ۇلتتىق پاركىنىڭ اۋماعىندا 90 عا جۋىق بۇلان بار دەپ ەسەپتەلەدى.
باياناۋىل ۇلتتىق پاركىنىڭ اۋماعىندا سوڭعى جىلدارى بۇلاندار كوبەيە باستاعان. تاۋلار اراسىنداعى ورمان-توعايلاردى بۇلاندار قىسى-جازى مەكەن ەتەدى. تۇياقتى جانۋارلار اۋماقتا 1985 -جىلدان بەرى ءجيى بايقالىپ وتىر. بۇل جانۋاردىڭ ءبىر ەرەكشەلىگى، اعزاسىندا جىلقى سەكىلدى ءوت بولمايدى. اشىلاۋىت، قامىستى، قوعالى جەرلەرگە جايىلعاندى، تەرەكتىڭ قابىعىمەن، تاۋداعى ارشامەن قورەكتەنگەندى ۇناتادى. باياناۋىلدىڭ كۇركەلى، جاياۋ مۇسا، قاراجار اۋىلدارى ماڭىنداعى بيىك تاۋلاردا، ءجالاڭتوس اسۋى مەن مىرزاشوقىدا، قوڭىر اۋليە ۇڭگىرى ماڭىندا ءجيى ۇشىراسادى.
- اتالعان جابايى جانۋاردىڭ شوقتىعىنىڭ بيىكتىگى 2 مەترگە جەتەدى، سالماعى 600 ك گ-داي. ءتۇسى قىستا قارا قوڭىر، جازدا قوڭىرقاي، باسى، اياعى اقشىلداۋ كەلەدى. الدىڭعى اياقتارىنداعى تۇياقتارى وتكىر، بۇل قورعانۋ كەزىندە قارۋ رەتىندە قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنداي تۇياق كوكجال قاسقىردىڭ باسىن جارىپ جىبەرۋگە نەمەسە ءىشىن ءتىلىپ جىبەرۋگە جەتكىلىكتى. اتالىعىنىڭ ۇلكەنىندە شەڭبەر ءتارىزدى مۇيىزدەرى بولادى. مۇيىزدەرىنىڭ كولەمى 180 س م- گە دەيىن ءوسىپ، سالماعى 20-30 ك گ-عا دەيىن جەتەدى. كۇزدە مۇيىزدەرى ءتۇسىپ، ال ءساۋىر-مامىر ايلارىندا قايتادان جاڭا مۇيىزدەر ءوسىپ شىعادى. انالىقتارىندا ءمۇيىز بولمايدى، - دەپ حابارلادى ۇلتتىق پاركتەن.
پاۆلودار وبلىسىندا بۇلان باياناۋىلمەن قوسا، ەرتىس ورمانى رەزەرۆاتىندا كەزدەسەدى. ولاردى اتۋعا تىيىم سالىنعان.