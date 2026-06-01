باياناۋىلداعى تورايعىر اۋماعىندا تاعى قاراقۇرت شىعىپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - باياناۋىل ۇلتتىق پاركىنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرلەرى تورايعىر كولىنىڭ سولتۇستىك-شىعىسىنداعى تاستاق جەرلەردەن قاراقۇرت جۇمىرتقالارىن تاپقانىن مالىمدەدى.
دەمەك جاز ماۋسىمىندا قاۋىپتى جاندىكتىڭ قايتا شىعۋ ىقتيمالدىعى بار.
باياناۋىل مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى جانە تورايعىر اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اۋماعىندا، جاسىباي بولىمشەسىنىڭ 6-ورامىندا قاراقۇرتتىڭ جۇمىرتقالارى تابىلدى.
- قاۋىپتى جاندىكتەر تورايعىر كولىنىڭ سولتۇستىك تاستى جاعاجايىندا شامامەن 2-3 شەكتار جەردى جايلاعان. ازىرشە ءبىزدىڭ قىزمەتكەرلەرىمىزگە قاراقۇرتتىڭ انالىقتارى كەزدەسكەن جوق. جاندىكتەردىڭ ءوزى قىستا تاستاردىڭ قۋىسىنا كىرىپ جان ساقتايدى دا، كۇن جىلىنا جەر بەتىنە شىعادى. جۇمىرتقالارى كۇن ىسىعاندا جارىلا باستايدى. ايرىقشا قورعالاتىن جەر بولعان سوڭ پارك اۋماعىندا حيميالىق وڭدەۋگە رۇقسات جوق. جۇمىرتقالارىن قولمەن جيناپ، قۇتىعا سالىپ ورتەپ جىبەرەمىز. جويۋ جۇمىستارى الداعى كۇندەرى جۇرگىزىلەدى،- دەيدى ۇلتتىق پاركتىڭ عىلىم جانە مونيتورينگ ءبولىمىنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرى مۇرات جاسۇلان.
قاراقۇرت وسىمەن ۇلتتىق پاركتەن ءتورتىنشى جىل قاتارىنان تابىلىپ وتىر. 2024 -جىلى باياناۋىلداعى تۋريستىك ورىنداردا قاراقۇرت قاپتاپ كەتكەن ەدى.
سول جىلدىڭ تامىز ايىندا قاراقۇرت قاپتاۋىنا بايلانىستى باياناۋىلدا تابيعي سيپاتتاعى توتەنشە جاعداي جاريالاندى.
ال 2025-جىلى قاراقۇرت تورايعىر كولىنىڭ اۋماعىندا شامامەن 30 گەكتار جەردى جايلاعانى تۋرالى جازعانبىز.