باياناۋىلداعى جاسىباي دەمالىس ايماعىنا كىرۋ قانشا تۇرادى
پاۆلودار. KAZINFORM - جاسىباي دەمالىس ايماعىندا بارلىعى 54 دەمالىس ءۇيى مەن 15 قوعامدىق تاماقتانۋ ورنى جۇمىس ىستەيدى. دەمالىس ۇيلەرىنە ءبىر مەزەتتە 5099 ادام قونىستانا الادى.
باياناۋىل مەملەكەتتىك ۇلتتىق پاركىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، جازعى تۋريستىك كەزەڭ ەندى ءبىر ايدان سوڭ اشىلادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
- ۇلتتىق پاركتىڭ ايماعىنا كىرۋ كەزىندە ءبىر رەتتىك ەكولوگيالىق الىمدار قاراستىرىلعان. ودان تۇسكەن قاراجات اۋماقتى سانيتارلىق تازارتۋ جانە اباتتاندىرۋ قىزمەتتەرى ءۇشىن جۇمسالادى. بەكىتىلگەن تاريف بويىنشا جەكە تۇلعالار ءبىر تاۋلىككە - 649 تەڭگە، جەڭىل اۆتوكولىكتەر - 1730 تەڭگە، 16 ورىنعا دەيىنگى شاعىن اۆتوبۋستار مەن اۋىر جۇك اۆتوكولىكتەرى 8650 تەڭگە تولەيدى. ال سىيىمدىلىعى 32 جولاۋشىعا دەيىنگى اۆتوبۋستارعا - 12975 تەڭگە، 32 ورىننان اساتىن اۆتوبۋستارعا تاريف تاۋلىگىنە 21625 تەڭگە ەتىپ بەكىتىلگەن. دەمالىس ايماعىندا 54 دەمالىس ءۇيى مەن 15 كافە (قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارى) بار، - دەپ حابارلادى Kazinform تىلشىسىنە باياناۋىل مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ باسشىسى الماز جۇماشيەۆ.
بىلتىر دەمالىس ايماعىنا 177490 ادام كەلگەن. ال بيىل كەلۋشىلەر سانى 179 مىڭنان اسادى دەپ كۇتىلىپ وتىر. ۇلتتىق پارك اۋماعىندا 14 تۋريستتىك مارشرۋت بەلگىلەنگەن. تۋريستەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ جانە ولار ءۇشىن قولايلى جاعدايلار تۋعىزۋ ماقساتىندا ءبىرقاتار ءىس-شارالار قولعا الىنىپ جاتىر.
بيىل تۋريستىك مارشرۋتتاردا، دەمالىس ايماقتارىندا، كولدەردىڭ ماڭىندا جانە پاركتىڭ باسقا دا كەلۋشىلەر كوپ باراتىن ورىندارىندا جاڭا باعىتتاۋشى بەلگىلەر ورناتۋ قاراستىرىلعان.
سونداي-اق زاماناۋي تالاپتارعا ساي ەكى جاڭا سانيتارلىق-گيگيەنالىق توراپ ورناتۋ جوسپارلانۋدا. وتكەن جىلى ساتىپ الىنعان قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتارعا ارنالعان كونتەينەرلەر بيىل كەلۋشىلەر ەڭ كوپ جينالاتىن جانە اسا قاجەتتى نۇكتەلەرگە تولىق ورنالاستىرىلادى. «قوڭىر اۋليە ۇڭگىرى» تۋريستىك مارشرۋتى اۋماعىندا تۋريستەر ءۇشىن قوسىمشا ىڭعايلى باسپالداقتار ورناتۋ كوزدەلگەن. بۇل جوعارىعا كوتەرىلۋ بارىسىن قاۋىپسىز ءارى جايلى ەتەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
- سونداي-اق شاتىرلار تىگىلەتىن قالاشىقتى اباتتاندىرۋ اياسىندا قوسىمشا اۆتوتۇراق ايماعىن قۇرۋ، اۋماقتى قورشاۋ جوسپارلانعان. كەلۋشىلەر ءۇشىن دارەتحانا ورناتىلادى. ءبىراق بۇل جەرگە سۋ مەن ەلەكتر ەنەرگياسىن تارتۋ قاراستىرىلماعان. سەبەبى بۇل دەمالىس ءتۇرى جابايى تۋريزم ساناتىنا جاتادى. جازعى تۋريستىك ماۋسىمعا دايىندىق شەڭبەرىندەگى ماڭىزدى شارالاردىڭ ءبىرى - باقىلاۋ-وتكىزۋ پۋنكتتەرىن اۆتوماتتاندىرۋ. قازىرگى ۋاقىتتا پۋنكتتى اۆتوماتتاندىرۋ بويىنشا كونكۋرس وتكىزىلدى. ول مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلار ناتيجەسىنە شاعىمدانۋ ساتىسىندا تۇر. شاعىم قارالعاننان كەيىن جەتكىزۋشى انىقتالادى، - دەپ قوستى پارك باسشىسى.
اۆتوماتتاندىرۋ جۇيەسى جاسىبايداعى قوس باقىلاۋ-وتكىزۋ پۋنكتتەرىندە ەنگىزىلەدى. دەمالىس ايماعىنا كىرۋ تولەمى تاۋلىك بويى اۆتوماتتاندىرىلعان تەرمينال ارقىلى الىنادى.
بۇعان دەيىن دەپۋتاتتار باياناۋىل ۇلتتىق پاركى اۋماعىندا اعىندى سۋلاردى تازارتۋ جوباسىن ىسكە قوسۋ قاجەت ەكەنىن ايتقان.