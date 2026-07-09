باياناۋىل ۇلتتىق پاركىندە ورمان ءورتى شىقتى
استانا. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىنداعى «باياناۋىل» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىندا ورمان ءورتى تىركەلدى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ءورت 9-شىلدە كۇنى ساعات 11:50 دە جاسىباي ورمانشىلىعى اۋماعىندا شىققان. ءورت تۋرالى حابارلاما تۇسكەننەن كەيىن ساعات 12:19 دا ءسوندىرۋ جۇمىستارى باستالدى. وقيعا ورنىنا العاش بولىپ «قازاۆياورمانقورعاۋ» اۋە ءورت ءسوندىرۋ قىزمەتىنىڭ ەكى دەسانتشىسى جەتكەن.
- قازىرگى ۋاقىتتا ءتىلسىز جاۋمەن كۇرەسكە ۇلتتىق پاركتىڭ مەملەكەتتىك ورمان كۇزەتىنىڭ 22 قىزمەتكەرى، ەكى ءورت ءسوندىرۋ كولىگى، ءۇش شاعىن ورمان ءورتىن ءسوندىرۋ كەشەنى، توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى مەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ كۇشتەرى جۇمىلدىرىلعان. سونداي-اق «قازاۆياورمانقورعاۋ» كاسىپورنىنىڭ تىكۇشاعى مەن التى اۋە ءورت ءسوندىرۋ دەسانتشىسى جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءورتتىڭ تاۋلى، جارتاستى ءارى تەحنيكا جەتۋى قيىن اۋماقتا شىعۋىنا بايلانىستى سەمەي قالاسىنان 1-كلاستى تىكۇشاق قوسىمشا جىبەرىلدى. سونىمەن قاتار ق ر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ تاعى ءبىر تىكۇشاعى ۇشۋعا دايىندالىپ جاتىر.
جاۋاپتى مەكەمەلەردىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا جاعداي تولىق باقىلاۋدا.
ەسكە سالايىق، كەشە، 2026-جىلعى 8-شىلدەدە ەلىمىزدە 10 ورمان ءورتى تىركەلگەنىن حابارلاعانبىز.