باياناۋىل ۇلتتىق پاركىندە بۇلاندار فوتوتۇزاققا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - باياناۋىل مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ ورماندارىندا ورناتىلعان فوتوتۇزاقتار بۇلانداردى تىركەدى.
فوتوتۇزاقتار باياناۋىل مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى مەن تورايعىروۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دوكتورانت قىزمەتكەرلەرىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى اياسىندا ورناتىلعان.
بۇلان - ورماندى مەكەندەيتىن ەڭ ءىرى تۇياقتى جانۋارلاردىڭ ءبىرى. دەنە تۇرقى ءىرى بولعانىمەن، ول قالىڭ ورمان اراسىندا ەركىن قوزعالىپ، ادام كوزىنە كوپ تۇسە بەرمەيدى. سوندىقتان فوتوتۇزاققا تۇسكەن مۇنداي كادرلار جانۋارلاردىڭ تابيعي ورتاداعى تىرشىلىگىن زەرتتەۋ ءۇشىن ماڭىزدى.
- فوتوتۇزاقتار ارقىلى ماماندار جانۋارلاردىڭ قاي اۋماقتاردى مەكەندەيتىنىن، ولاردىڭ قوزعالىسى مەن تابيعي ورتاداعى مىنەز- قۇلقىن ادام ارالاسۋىنسىز باقىلاي الادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
مۇنداي باقىلاۋ ءتاسىلى جابايى جانۋارلاردىڭ تىرشىلىك ەتۋ ورتاسىن زەرتتەۋگە جانە ولاردىڭ تابيعي جاعدايداعى قوزعالىسى تۋرالى مالىمەت جيناۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل جولى فوتوتۇزاقتار باياناۋىل ورماندارىندا ەركىن جۇرگەن بۇلانداردى ءتۇسىرىپ العان.
ايتا كەتەيىك، «التىن-ەمەل» ۇلتتىق پاركىندە تاۋەشكىلەر توبى فوتوتۇزاققا ءتۇستى.