دۋبايدا ءومىر بويىنا سوتتالعان قازاقستاندىققا قانداي ايىپ تاعىلىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان قازاقستاندىق ەرنۇر الماحان ءىسى بويىنشا ءمان-جايدى ايتىپ بەردى.
امىرلىك تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان ازامات 2025-جىلى بىرىككەن اراب امىرلىگىنىڭ قۇزىرلى ورگاندارى قوزعاعان قىلمىستىق ءىس بويىنشا ايىپتالۋشىلاردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.
بيىل 18-ناۋرىزدا دۋباي قالاسىنىڭ ءبىرىنشى ساتىداعى سوتى قازاقستان ازاماتىن قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىق جاساعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىدى. وعان ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جانە ايىپپۇل جازاسىن تاعايىندادى.
- اتالعان قىلمىستىق ءىس ادام ۇرلاۋ جانە زاڭسىز باس بوستاندىعىنان ايىرۋ، دەنساۋلىققا اۋىر زيان كەلتىرۋ، ادامنىڭ ار-نامىسى مەن قادىر-قاسيەتىنە قول سۇعۋ سەكىلدى اۋىر قىلمىستار ساناتىنا جاتادى. قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان ءىس بويىنشا اپەللياتسيالىق شاعىم بەرىلگەن. وسىعان بايلانىستى ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق، - دەدى ە. جەتىبايەۆ ەلوردادا وتكەن بريفينگتە.
رەسمي وكىلدىڭ ايتۋىنشا، ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مەن ەلشىلىك بۇل جاعدايدى ەرەكشە باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، ب ا ءا- دە ءومىر بويىنا سوتتالعان قازاقستاندىقتى ەلگە قايتارۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر.