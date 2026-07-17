دۋباي بيلەۋشىسى ۇزدىك مەكتەپ تۇلەكتەرىنە 100 مىڭ ديرحامنان سىياقى بەردى
استانا.قازاقپارات - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندە مەكتەپتى ۇزدىك اياقتاعان وقۋشىلارعا ەرەكشە قۇرمەت كورسەتىلدى.
ب ا ءا ۆيتسە- پرەزيدەنتى، پرەمەر-ءمينيسترى جانە دۋباي بيلەۋشىسى شەيح مۇحاممەد بەن راشيد ءال ماكتۋم ەل بويىنشا ەڭ جوعارى ناتيجە كورسەتكەن 12-سىنىپ تۇلەكتەرىنە 100 مىڭ ديرحامنان اقشالاي سىياقى تابىستادى. بۇل تۋرالى Khaleej Times جازدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
سىياقى 2025-2026 وقۋ جىلىنىڭ قورىتىندى ەمتيحاندارىندا ۇزدىك شىققان وقۋشىلارعا بەرىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا مەملەكەتتىك، جەكە جانە قولدانبالى تەحنولوگيالىق ءبىلىم بەرۋ باعىتتارى بويىنشا ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە قول جەتكىزگەن تۇلەكتەر بار.
شەيح مۇحاممەد بۇل قادام ارقىلى بىلىمگە ۇمتىلعان جاستاردى قولداپ، ولاردىڭ ەڭبەگىن جوعارى باعالايتىنىن كورسەتتى. ول بۇعان دەيىن دە الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا ەلدىڭ ۇزدىك تۇلەكتەرىن قۇتتىقتاپ، ولاردىڭ تاباندىلىعى مەن بىلىمگە دەگەن تالپىنىسىن ەرەكشە اتاپ وتكەن.
«ءبىز ۇل- قىزدارىمىزدى، جالپى ورتا ءبىلىم تۋرالى كۋالىك بويىنشا ەل دەڭگەيىندە ۇزدىك ناتيجە كورسەتكەن تۇلەكتەردى قۇتتىقتايمىز. ءبىز سىزدەردى ماقتان تۇتامىز جانە سىزدەردىڭ امىرلىكتەردىڭ بولاشاعىن قۇرۋعا ۇلەس قوساتىندارىڭىزعا سەنەمىز»، دەپ جازدى شەيح مۇحاممەد.
اقشالاي سىياقىمەن بىرگە تۇلەكتەرگە دۋباي بيلەۋشىسىنىڭ اتىنان قۇتتىقتاۋ حاتى دا بەرىلگەن. Gulf News مالىمەتىنشە، سىيلىق قورابىندا «ءبىز سىزدەردى ماقتان تۇتامىز جانە سىزدەرگە سەنىم ارتامىز» دەگەن سوزدەر جازىلعان.
بۇل توسىن سىي وقۋشىلار مەن ولاردىڭ وتباسىلارىنا ەرەكشە اسەر قالدىردى. الەۋمەتتىك جەلىلەردە تۇلەكتەردىڭ تۋىستارى مەن مەكتەپتەرى شەيح مۇحاممەدكە العىس ايتىپ، مۇنداي قولداۋ جاستارعا ۇلكەن جىگەر بەرەتىنىن جازدى.
Khaleej Times دەرەگىنشە، جەكە مەكتەپتەر اراسىنداعى ۇزدىكتەردىڭ ءبىرى ابدۋللا ياسەر ءابۋ ارابي بولدى. ونىڭ تۋىسى Instagram جەلىسىندە شەيح مۇحاممەدتىڭ بۇل قۇرمەتى تەك قارجىلاي سىي ەمەس، بولاشاق ۇرپاققا كورسەتىلگەن سەنىم ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارى بيىلعى تۇلەكتەردىڭ مەكتەپ جىلدارى ەرەكشە كەزەڭمەن تۇسپا- تۇس كەلگەنىن دە جازدى. ولار پاندەميانى، ونلاين جانە وفلاين وقۋدىڭ اۋىسۋىن، الەمدەگى تۇراقسىزدىقتاردى كورە ءجۇرىپ، جوعارى ناتيجەگە قول جەتكىزدى.
ءباا بيلىگى ءبىلىمدى ەل دامۋىنىڭ باستى تىرەگى دەپ سانايدى. شەيح مۇحاممەد ءوز سوزىندە ءبىلىم بەرۋ مەملەكەتتىڭ ەڭ ماڭىزدى ۇلتتىق جوباسى بولىپ قالا بەرەتىنىن، ال جاس ۇرپاق ەلدىڭ بۇگىنگى جانە ەرتەڭگى ەڭ ۇلكەن ءۇمىتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي قولداۋ وقۋ وزاتتارىن ماراپاتتاۋمەن عانا شەكتەلمەيدى. بۇل جاستارعا ءبىلىمنىڭ ءقادىرىن كورسەتۋ، قوعامدا ۇزدىك ناتيجەگە ۇمتىلۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ جانە كەلەسى بۋىندى بيىك ماقساتتارعا ىنتالاندىرۋدىڭ ءبىر جولى.
ءباا- دەگى بۇل باستاما ءبىلىم سالاسىنا مەملەكەت دەڭگەيىندە ءمان بەرىلىپ وتىرعانىن تاعى ءبىر مارتە كورسەتتى. ۇزدىك تۇلەكتەرگە جاسالعان قۇرمەت ولاردىڭ جەكە جەتىستىگىن عانا ەمەس، ەل بولاشاعىنا سالىنعان سەنىمدى دە بىلدىرەدى.
تولىق نۇسقاسىنا گيپەرسىلتەمە بەرۋدى ۇمىتپاڭىز: https://turkystan.kz/article/284614-dubai-bileusisi-uzdik-mektep-tulekterine-100-myn-dirxamnan-syiaqy-berdi