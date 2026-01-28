باي بولۋ ءۇشىن ەسى اۋىسقان نەمەسە نارسيسس بولۋ كەرەك - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - كاسىپكەرلىككە بەيىمدىلىك تەك ءبىلىم مەن مۇمكىندىكتەرگە عانا ەمەس، ادامنىڭ مىنەز-قۇلقىنا دا تىعىز بايلانىستى. Acta Psychologica جۋرنالىندا جاريالانعان جاڭا زەرتتەۋ نارسيسسيزم مەن پسيحوپاتياعا ءتان كەيبىر قاسيەتتەر ەرەسەكتەر اراسىنداعى كاسىپكەرلىككە ۇمتىلىستىڭ ماڭىزدى كورسەتكىشى بولا الاتىنىن كورسەتتى.
عالىمدار 26 جاستان 76 جاسقا دەيىنگى 591 كەڭسە قىزمەتكەرى مەن ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان ادامدى زەرتتەگەن. ناتيجەسىندە، جەكە ءىسىن جۇرگىزەتىن ادامداردىڭ كوبىنە باتىل، تاۋەكەلدەن قورىقپايتىن جانە ءوزىن جوعارى باعالاۋعا بەيىم بولاتىنى انىقتالعان. مۇنداي قاسيەتتەر ساتسىزدىكتەردەن تەز قالپىنا كەلۋگە جانە بەلگىسىز جاعدايلاردا شەشىم قابىلداۋعا كومەكتەسەدى.
زەرتتەۋ اۆتورلارى كاسىپكەرلىكتى تەك بيزنەس اشۋمەن شەكتەمەي، مۇمكىندىكتەردى بايقاي ءبىلۋ جانە ولاردى ىسكە اسىرۋ قابىلەتى رەتىندە قاراستىرادى. وسى تۇرعىدان العاندا، كاسىپكەرلىك - ماماندىق قانا ەمەس، تۇلعالىق ەرەكشەلىك. بۇل الەۋەت قازىرگى تاڭدا بيزنەسى جوق ادامداردا دا بولۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى.
بۇعان دەيىن عالىمدار كوبىنە «ۇلكەن بەستىك» (ەكستراۆەرسيا، اشىقتىق، ۇقىپتىلىق، ءتىل تابىسا ءبىلۋ، نەيروتيزم) مودەلىنە سۇيەنىپ كەلگەن. الايدا جاڭا زەرتتەۋ «قارا ۇشتىك» دەپ اتالاتىن قاسيەتتەرگە، اتاپ ايتقاندا نارسيسسيزم، ماكياۆەلليزم جانە پسيحوپاتياعا كوبىرەك نازار اۋداردى. بۇل مىنەز بەلگىلەرى تاۋەكەلگە بارۋ، جوعارى ناتيجەگە ۇمتىلۋ جانە دەربەستىككە قۇشتارلىق سياقتى كاسىپكەرلىككە ءتان سيپاتتارمەن قابىسادى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي قاسيەتتەر مىندەتتى تۇردە تەرىس ناتيجە بەرەدى دەۋگە بولمايدى. دۇرىس باعىتتا قولدانىلسا، ولار يننوۆاتسياعا، جاڭا جوبالارعا جانە ەكونوميكالىق قۇندىلىق جاساۋعا جول اشۋى مۇمكىن.