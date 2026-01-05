15:59, 05 - قاڭتار 2026 | GMT +5
باتىستا كۇن جىلىپ، شىعىس پەن سولتۇستىكتە اياز بولادى
استانا. قازاقپارات - 6-8-قاڭتار ارالىعىندا قازاقستان اۋماعىنا سولتۇستىك-باتىس باعىتتان سيكلون ىعىسا وتىرىپ، جاۋىن-شاشىننىڭ كەزەكتى تولقىنىن الىپ كەلەدى.
رەسپۋبليكاسىنىڭ باتىسىندا جاۋىن-شاشىن جاڭبىر جانە قار تۇرىندە بولجانادى، كوكتايعاق بولۋى مۇمكىن. ەلدىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن سوعادى. قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا انتيتسيكلون ىقپالىمەن جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، جەل كۇشەيەدى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن رەسپۋبليكا جولدارىنداعى احۋال جايلى جازعان ەدىك.