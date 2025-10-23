باتىس ەۋروپاعا «مەتەوبومبا» قاۋپى ءتونىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - كۇشتى داۋىل، «بومبالىق سيكلون» دەپ اتالعان اۋا رايى قۇبىلىسى فرانسيا، گەرمانيا جانە باتىس ەۋروپانىڭ باسقا دا ەلدەرىنە ءتونىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform Euronews كە سىلتەمە جاساپ.
مەتەورولوگتاردىڭ مالىمەتىنشە، بۇل - تەز كۇشەيەتىن تومەنگى قىسىم ايماعى. ول سەكۋندىنا 160 ك م- گە دەيىنگى جەتەتىن ەكپىندى داۋىل، قاتتى نوسەر جاڭبىرلارىن جانە كولىك قاتىناسىنداعى ۇزىلىستەر سياقتى ەكسترەمالدى اۋا رايى قۇبىلىستارىن تۋدىرۋى مۇمكىن.
سيكلون قازىردىڭ وزىندە فرانسيانىڭ اتلانت جاعالاۋىنا جەتكەن. بەيسەنبى ءتۇنى ونىڭ ورتالىعى لا-مانش بۇعازىنا جەتىپ، ودان كەيىن سولتۇستىك تەڭىز باعىتىندا يسپانيا، بەلگيا، نيدەرلاندى جانە گەرمانيانى قامتي وتىرىپ قوزعالىپ كەلەدى. شۆارتسۆالد ايماعى مەن سولتۇستىك تەڭىز جاعالاۋىندا جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 120 ك م- گە دەيىن جانە ودان جوعارى بولادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
سينوپتيكتەردىڭ بولجاۋىنشا، داۋىل جۇما كۇنگى تۇسكى ۋاقىتقا قاراي گەرمانيادا ەڭ جوعارى نۇكتەسىنە جەتەدى. كولىك قاتىناسىندا جانە ەنەرگيامەن قامتاماسىز ەتۋدە قيىندىقتار بولۋى ىقتيمال. ال سەنبى كۇنى داۋىلدىڭ كۇشى باسەڭدەي باستايدى، ءبىراق جاعالاۋداعى داۋىلدىڭ اسەرى ساقتالادى.
مەتەوبومبا - بۇل سيكلون ورتاسىندا قىسىم 24 ساعات ىشىندە 24 گ پ ا- دان استام تومەندەيتىن داۋىل. بۇل جاعداي ۋراگانعا ۇقساس قاتتى اۋا رايىن جانە قاۋىپتى سالداردى تۋدىرادى.
ەسكە سالا كەتسەك، فيليپپيندەگى دۇلەي داۋىلدان 8 ادام قازا تاپتى.
ال كەشە «قازگيدرومەت» اۋا رايىنا بايلانىستى بىرنەشە وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى.