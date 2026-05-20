باتىس ەۋروپا-باتىس قىتاي اۆتوماگيسترالىنە بالاما جول قۇرىلىسى نەگە كەشەۋىلدەپ جاتىر
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان ارقىلى وتەتىن باتىس ەۋروپا - باتىس قىتاي حالىقارالىق اۆتودالىزىندە كولىك قوزعالىسى جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. قازىرگى تاڭدا قالا ورتالىعى ارقىلى تاۋلىگىنە شامامەن 8 مىڭعا جۋىق جۇك كولىگى قاتىنايدى.
بۇل جاعداي كولىك كەپتەلىسىن كۇشەيتىپ قانا قويماي، جولدىڭ تەز توزۋىنا دا اسەر ەتىپ وتىر. سونىمەن قاتار اۋىر جۇك كولىكتەرىنىڭ قالا ءىشىن كەسىپ ءوتۋى تۇرعىندار مەن جۇرگىزۋشىلەرگە قولايسىزدىق تۋعىزادى. وسى ماسەلەنى شەشۋ ماقساتىندا تۇركىستاننىڭ شىعىس بولىگىندە ۇزىندىعى 30 شاقىرىم بولاتىن اينالما جول سالۋ جوسپارلانعان.
بۇعان دەيىن وبلىس اكىمدىگى جوبانى «China Railway Asia-Europe Construction Investment Co.،Ltd.» كومپانياسى جۇزەگە اسىراتىنىن حابارلاعان بولاتىن. اتالعان كومپانيا استاناداعى LRT جوباسىنا قاتىسقان. قۇرىلىس جۇمىستارىن 1,5 جىل ىشىندە اياقتاۋ كوزدەلگەن. ال جوبانى ىسكە اسىرۋدى 2025-جىلدىڭ قىركۇيەك ايىندا باستاۋ جوسپارلانعان ەدى.
سودان بەرگى ءبىر جىلعا جۋىق ۋاقىت ىشىندە قانداي جۇمىستار اتقارىلدى؟ وسى ساۋالدى Kazinform ءتىلشىسى تۇركىستان وبلىسى جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسىنا جولدادى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، م-32 سامارا - شىمكەنت اۆتوجولىنا بالاما باعىت رەتىندە قاراستىرىلعان «تۇركىستان قالاسىنىڭ شىعىس اينالما جولىن سالۋ» جوباسى ءۇش ۋچاسكەگە بولىنگەن. الايدا جوبا بويىنشا جوبالاۋ-سمەتالىق قۇجاتتاماعا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلىپ جاتىر.
ءبىرىنشى ۋچاسكەنىڭ ۇزىندىعى - 5 شاقىرىم. جوبانىڭ قۇنى 9,1 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى. بۇل بولىك بويىنشا مەملەكەتتىك ساراپتامانىڭ وڭ قورىتىندىسى الىنعان. ەكىنشى ۋچاسكەنىڭ ۇزىندىعى - 11 شاقىرىم. بولجامدى قۇنى - 21 ميلليارد تەڭگە. مەملەكەتتىك ساراپتامانىڭ وڭ قورىتىندىسىن بيىلعى ماۋسىم ايىندا الۋ جوسپارلانىپ وتىر. ءال ۇشىنشى ۋچاسكەنىڭ ۇزىندىعى - 14 شاقىرىم. قۇنى - 28 ميلليارد تەڭگە. بۇل بولىك بويىنشا دا مەملەكەتتىك ساراپتامانىڭ وڭ قورىتىندىسى الىنعان.
- قازىر قۇرىلىس اۋماعىنا كىرەتىن جەر تەلىمدەرىن مەملەكەت مۇقتاجىنا الۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جول تۇركىستان قالاسى مەن ساۋران اۋدانىنىڭ اۋماعى ارقىلى وتەدى. تۇركىستان قالاسى بويىنشا جالپى سانى 71 جەر تەلىمى (98,82 گەكتار)، ال ساۋران اۋدانىندا 245 جەر تەلىمى (165 گەكتار) رەزەرۆكە قويىلعان. قازىر جەرگە ورنالاستىرۋ جوباسىن ازىرلەۋ قولعا الىنعان، - دەلىنگەن باسقارما ۇسىنعان اقپاراتتا.
سونداي-اق ساۋران اۋدانى اكىمدىگى تاراپىنان قۇرىلىس بازاسىن ورنالاستىرۋ ءۇشىن 5 گەكتار جەر تەلىمى ءبولىنىپ، ءتيىستى قاۋلى قابىلدانعان. جوبانىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق ماڭىزىن ەسكەرە وتىرىپ، وبلىس اكىمدىگى جەرگىلىكتى بيۋجەت ەسەبىنەن قارجىلاندىرۋعا كەلىسىم بەرۋ تۋرالى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتىنا 2025-جىلعى شىلدەدە حات جولداعان.
- جوبانى ىسكە اسىرۋ ماسەلەسى كولىك مينيسترلىگى، قارجى مينيسترلىگى جانە ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى دەڭگەيىندە تالقىلاندى. سونىمەن قاتار جوبانىڭ ءبىرىنشى جانە ءۇشىنشى ۋچاسكەلەرى بويىنشا تۇزەتىلگەن قۇجاتتار مەملەكەتتىك ساراپتاماعا جولداندى. ناتيجەسىندە 2025-جىلعى جەلتوقساندا مەملەكەتتىك ساراپتامانىڭ وڭ قورىتىندىسى الىندى، - دەپ مالىمدەدى وبلىستىق جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسى.
ۆەدومستۆو وكىلدەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، اتالعان جول قۇرىلىسى بيىل ماۋسىم ايىندا باستالىپ، 2028-جىلى جەلتوقسان ايىندا اياقتالادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
