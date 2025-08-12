ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:40, 12 - تامىز 2025 | GMT +5

    باتىس قازاقستاندا قابان اۋلاعان براكونەر ۇستالدى

    ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ تابيعاتتى قورعاۋ پوليتسياسى زاڭسىز اڭ اۋلاۋ دەرەگىن انىقتادى.

    полиция ІІМ
    فوتو: س ق و پ د

    ب ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن ءمالىم ەتكەنىندەي، وقيعا بايتەرەك اۋدانى اۋماعىندا بولدى.

    تۇنگى ۋاقىتتا ۇلكەن شاعان- پەرەمەتنىي تاس جولىنىڭ 15-شاقىرىمىندا ورال قالاسىنىڭ 53 جاستاعى تۇرعىنى ايداپ كەلە جاتقان Toyota Land Cruiser اۆتوكولىگى توقتاتىلدى.

    - كولىكتى تەكسەرۋ بارىسىندا سالوننان ەكى قاباننىڭ ۇشاسى، 7 دانا وق-ءدارى، ەكى پىشاق جانە ءبىر بالتا تابىلىپ، تاركىلەندى. كولىك ايىپ تۇراعىنا قويىلدى. اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.

     

    ايماق
