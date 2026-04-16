باتىس قازاقستاندا كيىكتەردىڭ مالعا اۋرۋ تاراتىپ جاتقانى راس پا
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىندا اۋرۋ كيىكتەردىڭ دالادا جۇرگەندىگى تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىدە بەينەجازبا تارادى.
تۇرعىنداردىڭ سوزىنە قاراعاندا، كازتالوۆ اۋدانى قاراوبا اۋىلى ماڭىندا كيىكتەردىڭ ەرنى جارا، اۋزىنان سىلەكەي اعىپ ءجۇر. ءبىرقاتار بەينەجازبادا باسقا دا اۋىلداردا ولگەن كيىكتەر تۇسىرىلگەن.
- جانىبەك اۋدانى اقوبا، كۇيگەنكول اۋىلدىق وكرۋگتەرىندە مال اۋزىنان سىلەكەي، كوبىك اعىپ، كوپتەپ اۋىرىپ جاتىر. ولاردىڭ ءبارى دە - ەگىلگەن مال. سوعان قاراماستان، كيىكتەن جۇقتىرعاندىقتان، وسىنداي كەسەلگە ۇشىرادى. ۆەتەرينارلار مالدىڭ اۋىز قۋىسىن ەمدەپ جاتىر، - دەيدى تۇرعىن.
وسىعان وراي Kazinform ءتىلشىسى ب ق و ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنا ارنايى ساۋال جولدادى.
باسشىنىڭ مىندەتىن ۋاقىتشا اتقارۋشى قايرات قادەشيەۆتىڭ ءمالىم ەتكەنىندەي، بەينەتاسپاعا تۇسىرىلگەن كيىكتەن ۆەتەرينارلىق قىزمەت سىناما العان.
- سىنامانى اسا قاۋىپتى اۋرۋدىڭ بار- جوقتىعىن انىقتاۋ ءۇشىن «ۆەتەريناريا بويىنشا ۇلتتىق رەفەرەنتتىك ورتالىق» ر م ك- عا جولدايدى. ناقتى قورىتىندىسى كەيىن بەلگىلى بولادى، - دەدى ق. قادەشيەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، جىل باسىنان بەرى تابيعي جاعدايدا ولگەن 2199 باس كيىكتىڭ ۇشالارى جينالىپ، ورتەۋ ادىسىمەن جويىلدى.
باتىس قازاقستان يننوۆاتسيالىق- تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى، ۆەتەريناريا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى عايسا ءابساتيروۆ قازاقستانمەن شەكتەسەتىن مەملەكەتتەر اۋماعىندا اسا ءقاۋىپتى اۋرۋلار بويىنشا ەپيزووتيالىق جاعدايدىڭ كۇردەلەنۋىنە بايلانىستى بۇل ماسەلەنىڭ وتە وزەكتى ەكەندىگىن جەتكىزدى.
عالىمنىڭ پىكىرىنشە، كورشىلەس ەلدەردىڭ ۇلتتىق ۆەتەريناريا قىزمەتتەرى كەلىسىلمەگەن ارەكەتكە، اتاپ ايتقاندا، اۋسىلدىڭ ايقىن بەلگىلەرى بار مالدى قازاقستان اۋماعى ارقىلى تاسىمالداۋعا بارىپ جاتىر. بۇعان ق ر ا ش م ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتىنىڭ شەكاراداعى ماماندارى تاراپىنان توسقاۋىل قويىلىپ تا جاتىر.
- قازىرگى تاڭدا باتىس قازاقستان وبلىسىندا اقبوكەندەردىڭ مەكەندەۋ جانە كوشىپ- قونۋ ايماعىندا كيىكتەر اراسىندا اۋسىلدىڭ كورىنىستەرى تىركەلىپ وتىر. كيىكتىڭ ءبىر تاۋلىك ىشىندە ۇزاق قاشىقتىقتىقتارعا بارا الاتىندىعىن ەسكەرسەك، بۇل مال شارۋاشىلىعى ءۇشىن ۇلكەن قاۋىپ تۋعىزادى. سوندىقتان ق ر ا ش م ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتى مامانداردىڭ وقيعا ورىن العان جەرلەرگە بارىپ، ەپيزووتياعا قارسى ءىس-شارالاردى شۇعىل ۇيىمداستىرۋى قاجەت، - دەدى ع. ءابساتيروۆ.