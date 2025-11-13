باتىس قازاقستاندا كيىك مۇيىزىنەن دارىلىك زاتتار ءوندىرۋ قولعا الىنباق
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىندا كيىك ەتى مەن ونىڭ دەريۆاتتارىن وڭدەۋ ءۇشىن ينۆەستيتسيا تارتىلماقشى.
ب ق و اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى رۇستەم زۇلقاشيەۆتىڭ ءمالىم ەتكەنىندەي، كۇنى بۇگىنگە دەيىن وبلىس كولەمىندە 90,7 مىڭ كيىك اۋلاندى.
رۇستەم مۇلكاي ۇلىنىڭ سوزىنە قاراعاندا، كيىكتى قابىلداۋ ءۇشىن 15 سويۋ نىسانى بەكىتىلگەن. سونىڭ ىشىندە «كۋبلەي» ج ش س عانا كيىك ەتىن وڭدەمەكشى. مۇنىڭ جەتكىلىكسىز ەكەندىگى تۇسىنىكتى.
وسى ماقساتتا بيىل ب ق و اكىمىنىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا ساپارى كەزىندە كيىك ەتىن جانە دەريۆاتتارىن وڭدەۋدە بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ باعىتىندا ءبىرقاتار كەلىسسوز جۇرگىزىلدى. سونىڭ بارىسىندا «كيىك دەريۆاتتارىن قايتا وڭدەۋ جوباسى» بويىنشا ق ح ر- نىڭ چەنگ تيان ران كەنگ فارماتسەتيكال (Chang Tian Run Kang Medical Limited) كومپانياسى مەن باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمدىگى اراسىندا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
- بۇدان كەيىن كومپانيا وكىلدەرى وڭىرىمىزگە كەلىپ، كازتالوۆ نەمەسە اقجايىق اۋدانى اۋماعىندا كيىك ەتى مەن دەريۆاتتارىن وڭدەۋ ءۇشىن ەت وڭدەۋ كەشەنى قۇرىلىسىن سالۋدى جوسپارلادى. سوعان سايكەس 7 ميلليون ەۋرو كولەمىندە ينۆەستيتسيا تارتىلسا، كەشەن قۋاتتىلىعى اۋىسىمىنا 2 مىڭ باس كيىك ەتىن وڭدەۋگە جەتەتىن بولادى. قۇرىلىستى 2026-جىلدىڭ 1-ساۋىرىندە باستاپ، 2027-جىلى 1-قازاندا اياقتاۋ كوزدەلۋدە. كەشەندە كيىك ەتىن وڭدەۋ، ەت-سۇيەك ۇنىن، اقۋىز ۇنتاعىن ءوندىرۋ، كيىك مۇيىزىنەن دارىلىك زاتتار ءوندىرۋ قولعا الىنباق. سونىمەن قاتار اقبوكەندى اۋلامايتىن مەزگىلدە سيىر، جىلقى، قوي سياقتى اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ ەتىن دە وڭدەمەكشى، - دەدى ر. زۇلقاشيەۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن باتىس قازاقستاندا اۋلانعان كيىك سانى 85 مىڭعا جۋىقتاعانىن جازعان ەدىك.