    09:06, 19 - تامىز 2025 | GMT +5

    باتىس قازاقستاندا كيىك ەتى قالاي ساتىلىپ جاتىر

    ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىندا كيىك ەتىن قابىلداۋ، وڭدەۋ جانە وتكىزۋمەن كەلىسىلگەن 7 كاسىپورىننىڭ بەسەۋى اينالىسىپ جاتىر.

    Өзбекстан Қазақстаннан 500 киік алу бойынша келіссөз жүргізіп жатыр
    Фото: gov.kz

    ب ق و اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسىنىڭ باسشىسى جاسۇلان حاليۋلليننىڭ Kazinform ءتىلشىسىنىڭ ساۋالىنا بايلانىستى ءمالىم ەتكەنىندەي، سونىڭ ىشىندە «كايروۆ» ج ك، «امانگەلدى» ج ك، «جالپاقتال» اۋىل شارۋاشىلىعى وندىرىستىك كووپەراتيۆى جانە «جەڭىس» ج ك كيىك ەتىن ۇشالاي ساتىپ جاتىر.

    جاسۇلان جولدىباي ۇلىنىڭ سوزىنە قاراعاندا، اتالعان كاسىپورىندار سۇرانىسقا بايلانىستى كيىك ەتىن وبلىس ىشىندە جانە ودان تىس اۋماقتارعا وتكىزەدى.

    - وتكىزۋ باعاسى - كيلوگرامىنا 1300-1600 تەڭگەدەن. ياعني، كوتەرمە ساۋدا باعاسى 1300 تەڭگە، بولشەك ساۋدادا 1500-1600 تەڭگە ارالىعىندا. بۇگىنگى تاڭدا كيىك سويۋ ورىندارىنا 7990 باس، سونىڭ ىشىندە 3682- ءسى «كۋبلەي» ج ش س، قالعان 4308 ءى ەت كومبيناتتارىنا وتكىزىلدى. «كۋبلەي» ج ش س كيىك ەتى مەن ىشكى قۇرىلىستارىن تەرەڭ وڭدەپ، قالبىرلار ءوندىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. كاسىپورىن قالبىر ءوندىرىسىن قۋاتتىلىعىنا سايكەس قاجەتتى شيكىزات كولەمىن تولىق دايىنداعان سوڭ باستايتىن بولادى، - دەيدى باسقارما باسشىسى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، ەت كومبيناتتارىنا تاپسىرىلعان 4308 باس كيىكتىڭ 408 ۇشاسى سۇرانىسقا سايكەس وبلىس اۋماعىندا ساتىلسا، 2005 ۇشاسى ەلىمىزدىڭ باسقا وڭىرلەرى - ماڭعىستاۋ، اقتوبە، تۇركىستان وبلىستارىنا جونەلتىلگەن.

    باتىس قازاقستان وبلىسىندا كيىك سانىن رەتتەۋ جۇمىستارى جالعاسىپ كەلەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
