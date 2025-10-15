باتىس قازاقستاندا كونسەرۆىلەنگەن كيىك ەتى ساتىلىمعا شىعادى
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىنداعى كاسىپورىندا كيىك ەتىن كونسەرۆىلەپ ساتۋ ءۇشىن دايىندىق جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
«كۋبلەي» ج ش س ديرەكتورىنىڭ سىرتقى ەكونوميكالىق بايلانىستار جونىندەگى ورىنباسارى ازامات سەيتباتالوۆتىڭ Kazinform تىلشىسىنە ءمالىم ەتكەنىندەي، كيىك ەتىنەن كونسەرۆى ءوندىرۋدىڭ ءوز جولدارى بار.
- اتاپ ايتقاندا، الدىمەن ۇشالار سۇيەكتەن اجىراتىلادى. سودان كەيىن ەت تازارتىلىپ، ءسىڭىرى دە قالمايدى. سوسىن ەت ۇساقتالىپ، قوسىمشا ينگرەديەنتتەرمەن ارالاستىرىلادى. بانكىلەرگە سالىنىپ، گەرمەتيكالىق جابۋ، تاڭبالاۋ جانە ەتيكەت جاپسىرۋ جۇمىسى جۇرگىزىلەدى، - دەيدى ا. سەيتباتالوۆ.
ازامات ورىنباي ۇلىنىڭ سوزىنە قاراعاندا، اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارى، مىسالى، ءىرى قارا مالىنىڭ ەتىنەن كونسەرۆى جاساۋمەن سالىستىرعاندا، ەلەۋلى ايىرماشىلىق جوق.
ءبىراق تەكسەرۋگە كوپ ۋاقىت قاجەت.
- كۇنى بۇگىن كاسىپورىندا 250 توننادان استام كيىك ەتى جيناقتالدى. اقبوكەننىڭ ىشەك-قارنىن، باسقا دا بولىكتەرىن، تەرىسىن پايداعا اسىرۋ ماسەلەسىنە كەلسەك، مۇنداي جۇمىس جوسپارلانىپ وتىرعان جوق. سونىمەن قاتار كيىك ەتىنەن جاسالعان كونسەرۆىلەر تەك ىشكى نارىققا عانا جونەلتىلەدى، - دەپ قوستى ا. سەيتباتالوۆ.
ب ق و ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنىڭ باسشىسى نۇرلان راحىمجانوۆتىڭ ناقتىلاۋىنشا، كۇنى بۇگىنگە دەيىن باتىس قازاقستان وبلىسىندا 62,5 مىڭ باس كيىك اۋلانعان.
- سونىڭ ىشىندە 54,5 مىڭ باس اقبوكەن ۇشاسىن وڭىردەگى ەت وڭدەيتىن كاسىپورىندار، 8 مىڭ باستى كورشىلەس اتىراۋ وبلىسىنداعى «باتىس KZ 25» ج ش س الدى. ءبىراق ءبىزدىڭ وبلىستىڭ كاسىپورىندارى دا كيىك ەتىن باسقا وڭىرلەرگە جونەلتىپ جاتىر، - دەيدى ن. راحىمجانوۆ.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن باتىس قازاقستاندا 30 مىڭداي كيىك اۋلانعانىن جازعان ەدىك.
سونداي-اق اقتوبەدە كيىك ەتىنە سۇرانىس جوعارى ەكەندىگى حابارلاندى.