باتىس قازاقستاندا بوراندا جوعالىپ كەتكەن ءۇش ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىندا 13-14-جەلتوقسانداعى بوران كەزىندە جوعالىپ كەتكەن ادامداردى ىزدەستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ب ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن تۇسكەن مالىمەتكە قاراعاندا، بۇگىن جانىبەك اۋدانى كۇيگەنكول اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ ورتالىعى جاسقايرات اۋىلى ماڭىندا 57 جاستاعى ەر ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى.
سونداي-اق بوكەي ورداسى اۋدانىندا 25 جاستاعى، كازتالوۆتا 35-تەگى ەر ادامنىڭ قازا تاپقانى بەلگىلى بولدى.
مارقۇمدار ءۇسىپ كەتكەن.
اقجايىق اۋدانىندا 54 جاستاعى ەر ادام ءتىرى تابىلدى. ونىڭ اياق-قولى ۇسىگەن، ورال قالاسىنا جەتكىزىلەدى.
- قازىرگى تاڭدا جانىبەك اۋدانىندا 59 جاستاعى ەر ادامدى ىزدەستىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. بۇعان ت ج، اسكەري ءبولىم، پوليتسيا جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردان 48 ادام، 8 تەحنيكا جۇمىلدىرىلعان، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ب ق و- دا سۋ مۇناراسى قۇلاپ، ءبىر ادامنىڭ جوعالىپ كەتكەنىن جازعان ەدىك.
سونداي-اق ب ق و- دا بوراندى كۇنى اداسىپ كەتكەن ەكى ادام تابىلماي جاتىر.