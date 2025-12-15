ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:43, 15 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    باتىس قازاقستاندا بوراندا جوعالىپ كەتكەن ءۇش ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى

    ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىندا 13-14-جەلتوقسانداعى بوران كەزىندە جوعالىپ كەتكەن ادامداردى ىزدەستىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    р
    Фото: департамент полиции на транспорте

    ب ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن تۇسكەن مالىمەتكە قاراعاندا، بۇگىن جانىبەك اۋدانى كۇيگەنكول اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ ورتالىعى جاسقايرات اۋىلى ماڭىندا 57 جاستاعى ەر ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى.

    سونداي-اق بوكەي ورداسى اۋدانىندا 25 جاستاعى، كازتالوۆتا 35-تەگى ەر ادامنىڭ قازا تاپقانى بەلگىلى بولدى.

    مارقۇمدار ءۇسىپ كەتكەن.

    اقجايىق اۋدانىندا 54 جاستاعى ەر ادام ءتىرى تابىلدى. ونىڭ اياق-قولى ۇسىگەن، ورال قالاسىنا جەتكىزىلەدى.

    - قازىرگى تاڭدا جانىبەك اۋدانىندا 59 جاستاعى ەر ادامدى ىزدەستىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. بۇعان ت ج، اسكەري ءبولىم، پوليتسيا جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردان 48 ادام، 8 تەحنيكا جۇمىلدىرىلعان، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ب ق و- دا سۋ مۇناراسى قۇلاپ، ءبىر ادامنىڭ جوعالىپ كەتكەنىن جازعان ەدىك.

    سونداي-اق ب ق و- دا بوراندى كۇنى اداسىپ كەتكەن ەكى ادام تابىلماي جاتىر.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
