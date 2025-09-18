باتىس قازاقستاندا باۋكەسپە ۇرى اۆتوكولىك يەلەرىنە 5 ميلليون تەڭگە شىعىن كەلتىرگەن
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىندا كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ورال قالاسىنىڭ 34 جاستاعى تۇرعىنىن قولعا ءتۇسىردى.
ب ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن ءمالىم ەتكەنىندەي، اتالمىش تۇرعىن قالا اۋماعىندا اۆتوكولىكتەردەن ۇرلىق جاساۋمەن اينالىسقان.
تەرگەۋ بارىسىندا كۇدىكتىنىڭ تۇنگى ۋاقىتتا اۆتوتۇراقتاردا تۇرعان اۆتوكولىكتەردىڭ تەرەزەلەرىن سىندىرىپ، ىشىندەگى بەينەتىركەگىشتەر مەن جەكە زاتتاردى ۇرلاعانى انىقتالدى.
- ونىڭ شىلدە جانە تامىز ايلارىندا ورال قالاسىندا 11 ۇرلىق جاساعانى بەلگىلى بولدى. اۆتوكولىك يەلەرىنە كەلتىرىلگەن جالپى شىعىن 5 ميلليون تەڭگەدەن استى. ۇرلىق دەرەكتەرى بويىنشا كۇدىكتىگە قاتىستى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ اياقتالىپ، قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.