باتىس قازاقستاندا 30 مىڭداي كيىك اۋلاندى
ورال. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىندا كيىك سانىن رەتتەۋ جۇمىستارى 30-قاراشاعا دەيىن سوزىلادى.
ب ق و ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنىڭ باسشىسى نۇرلان راحىمجانوۆتىڭ ءمالىم ەتكەنىندەي، وبلىس بويىنشا كۇنى بۇگىنگە دەيىن 30 مىڭداي كيىك اۋلاندى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، قىركۇيەك ايىنا دەيىن كيىكتىڭ تەك تەكەلەرى اتىلىپ كەلسە، قازىرگى كەزدە انالىعى مەن بيىلعى ءتولى دە اۋلانىپ جاتىر.
- بۇل ىسكە بارلىعى 14 بريگادا جۇمىلدىرىلسا، سونىڭ 8 ى اتۋ، التاۋى كورال ادىسىمەن اۋلاپ جاتىر. 120 داي ادام الپىس شاقتى تەحنيكامەن جۇمىس ىستەيدى. كۇنى بۇگىن كيىك كازتالوۆ، جاڭاقالا، اقجايىق اۋداندارىندا اۋلانۋدا. اقبوكەننىڭ سانىنا قاراي مۇنداي جۇمىس باسقا اۋدانداردا دا جۇرگىزىلەدى، - دەدى ن. راحىمجانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى وڭىردەن 7 جانە كورشىلەس اتىراۋ وبلىسىنان «باتىس KZ 25» كاسىپورنى ەتتى قابىلداپ جاتىر.
- تۇرعىندار كيىك ەتىن قايدان ساتىپ الامىز؟ دەگەن ساۋالدى ءجيى قويادى. بۇعان بايلانىستى ايتارىمىز، ورال قالاسى ماڭىندا بايتەرەك اۋدانى بايقونىس اۋىلىندا ورنالاسقان «جەڭىس» ج ك كيىك ەتىن ساتۋدا. ال «كۋبلەي» ج ش س اقبوكەن ەتىن قابىلداعانمەن، ونى قالبىر جاساۋ ءۇشىن جيناقتاپ جاتىر، - دەدى ينسپەكتسيا باسشىسى.