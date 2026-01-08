باتىس قازاقستاندا 130 جاس ءوسپىرىم پوليتسياعا جەتكىزىلدى
ورال. KAZINFORM - كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قۇقىق بۇزۋشىلىقتارىنىڭ الدىن الۋ، ولاردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ ماقساتىندا ب ق و اۋماعىندا 29-جەلتوقسان - 7-قاڭتار ارالىعىندا «دەمالىس» جەدەل-الدىن الۋ ءىس-شاراسى وتكىزىلدى.
ب ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، وسى مەرزىمدە 130 جاس ءوسپىرىم ىشكى ىستەر ورگاندارىنا جەتكىزىلگەن.
سونىڭ ىشىندە 126 سى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق ارەكەتتەرگە بارعان. تورتەۋى قاراۋسىز جانە بەيبەرەكەت جۇرگەن. كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ۇشەۋى بەيىمدەۋ ورتالىعىنا ورنالاستىرىلدى.
- ءىس-شارا بارىسىندا بارلىعى 205 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى. سونىڭ 15 ى اتا-انالاردىڭ نەمەسە زاڭدى وكىلدەردىڭ تاربيەلىك مىندەتتەرىن ورىنداماۋى بولسا، 8 جاس ءوسپىرىم تۇنگى ۋاقىتتا ويىن-ساۋىق ورىندارىندا قىدىرعان. 5 ادام الكوگول ونىمدەرىن ساتۋ تالاپتارىن بۇزعان. ەكەۋى الكوگولدىك ىشىمدىكتەردى ىشكەن نەمەسە قوعامدىق ورىنداردا ماس بولعان. 176 جاس ءوسپىرىم تۇنگى ۋاقىتتا زاڭدى وكىلسىز نەمەسە تۇرعىنجايدان تىس جەردە جۇرگەن. الەۋمەتتىك جاعدايى ناشار 5 وتباسى پروفيلاكتيكالىق ەسەپكە قويىلدى. بۇرىن وسىنداي ەسەپتە تۇرعان 235 وتباسى جانە تىزىمدىك ەسەپتەگى 155 كامەلەتكە تولماعان تەكسەرىلدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ب ق و-دا جاڭاجىلدىق مەرەكەلەرگە قاتىستى 362 نىسان ەسەپكە الىنعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
عايساعالي سەيتاق