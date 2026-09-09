باتىس قازاقستاندا 36 جىلقىنى ۇرلاپ، وڭتۇستىك وڭىرلەرگە جونەلتىپ وتىرعان كۇدىكتى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - باتىس قازاقستان وبلىسىندا قۇنى 14 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن 36 جىلقىنى ۇرلادى دەگەن كۇدىكپەن 48 جاستاعى ەر ادام ۇستالدى. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
ب ق و پ د كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قاراتوبە جانە سىرىم اۋداندىق پوليتسيا بولىمدەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرىمەن بىرلەسىپ، اۋقىمدى جەدەل- ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىن جۇرگىزدى. ناتيجەسىندە مال ۇرلىعىنا قاتىسى بار كۇدىكتى ۇستالدى.
تەرگەۋ بارىسىندا كۇدىكتىنىڭ ەركىن جايىلىمدا جۇرگەن جىلقىلاردى ايداپ، ءوز اۋلاسىنا قاماپ، كەيىن جۇك كولىكتەرىنە تيەپ، ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىنە جونەلتىپ وتىرعانى انىقتالدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا پوليتسيا كۇدىكتىنىڭ جالپى قۇنى 14 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن 36 باس جىلقىنى ۇرلاۋعا قاتىسى بار ەكەنىن انىقتادى. كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قاماۋعا الىندى. زاڭناماعا سايكەس، مال ۇرلىعى ءۇشىن 12 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جانە مۇلكىن تاركىلەۋ تۇرىندەگى جازا كوزدەلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پوليتسيا ازاماتتارعا مالدارىن قاراۋسىز قالدىرماۋدى، ولاردى مىندەتتى تۇردە تاڭبالاپ، GPS ترەكەر ورناتۋدى ۇسىنادى. بۇل شارالار مال ۇرلىعىنىڭ الدىن الۋعا جانە جوعالعان نەمەسە ۇرلانعان مالدى جەدەل انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.