باتىس قازاقستان قىتاي ينۆەستورلارىنا جاڭا مۇمكىندىكتەر ۇسىندى
بەيجىڭ. KAZINFORM - ايماق باسشىسى ناريمان تورەعاليەۆ جەتەكشىلىك ەتكەن باتىسقازاقستاندىق رەسمي جانە ىسكەرلىك دەلەگاتسيا قىتايعا جۇمىس ساپارىمەن باردى.
ونىڭ اياسىندا وبلىس اكىمى لياونين پروۆينتسياسىنىڭ گۋبەرناتورى ۆان سينۆەيمەن كەزدەستى. ءىس-شارانىڭ وتۋىنە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگى قولداۋ كورسەتتى.
حالىق سانى 40 ميلليوننان اساتىن لياونين پروۆينتسياسى - مۇناي-گاز سالاسىندا تاجىريبەسى مول، ونەركاسىپتىك الەۋەتى جوعارى ءوڭىر. بۇل سالالار باتىس قازاقستان وبلىسى ءۇشىن دە ەرەكشە ماڭىزعا يە. اگرارلىق سەكتوردى دامىتۋداعى قولايلى مۇمكىندىكتەر جاعىنان دا قوس ولكەنىڭ ۇقساستىعى كوپ. ايماق باسشىسى ناريمان تورەعاليەۆ قازاقستان-قىتاي قارىم- اتىناستارىنىڭ «التىن 30 -جىلدىعى» اياسىندا ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىق جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى. وبلىس اكىمى ەكى ەل كوشباسشىلارىنىڭ باسشىلىعىمەن قىتاي مەن قازاقستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك ساپالىق تۇرعىدان نىعايىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىمەن ءبىز وڭىردەگى ينۆەستيتسيالىق احۋالدى ودان ءارى جاقسارتىپ، قىزىعۋشىلىق تانىتقان كومپانيالارعا جاڭا مۇمكىندىكتەر ۇسىنىپ وتىرمىز. قىتايلىق ينۆەستورلارمەن بىرلەسىپ، سۇيىق مەتانول، سەمەنت زاۋىتتارى، گاز تۋربينالى جانە جەل ەلەكتر ستانسالارىن سالۋ جانە وزگە دە ماڭىزدى جوبالاردى ىسكە اسىرىپ جاتىرمىز. جۇمىس ورىندارىن اشام، ءوندىرىستى دامىتام دەگەن ينۆەستورلار ءۇشىن ارنايى ەكونوميكالىق ايماق بار،- دەدى ناريمان تورەعاليەۆ.
لياونين پروۆينتسياسىنىڭ گۋبەرناتورى ۆان سينۆەي دە ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى.
- ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ ەكى ەل ءبىر-بىرىنە سەنىم ارتاتىن ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر ەكەنىن ۇنەمى اتاپ وتەدى. كەيىنگى جىلدارى لياونين ولكەسى مەن قازاقستان اراسىنداعى بايلانىس بەكي ءتۇستى. بىلتىر ەكىجاقتى ساۋدا اينالىمى 2,7 ميلليارد يۋانعا جەتتى. سىزدەردىڭ حالىقارالىق باۋىرلاس قالالار فورۋمىنا كەلۋلەرىڭىز ورتاق ماقسات جولىنداعى شىنايى ىقىلاستى بىلدىرەدى،-دەدى ۆان سينۆەي.
قىتايلىق تاراپ دوستىق بايلانىس، وندىرىستىك ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋدەن بولەك، قىتاي مەن قازاقستان مادەنيەتىنىڭ جىلى اياسىندا مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋگە دە مۇددەلىلىك تانىتتى.