KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    باتىس التاي قورىعىندا مارال فوتوتۇزاققا ىلىكتى

    استانا. KAZINFORM - باتىس التاي مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىندا مارال ۆيدەوعا ءتۇسىپ قالدى.

    Редкий кадр: марал попал на фотоловушку в Западном Алтае
    Кадр из видео

    قالىڭ ورمان، تىنىشتىق جانە ءوز تىرشىلىگىمەن جۇرگەن مارال. باتىس التاي مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىنداعى فوتوتۇزاقتان وسىنداي كادر الىندى.

    مارال - التاي تابيعاتىنا ءتان ءىرى تۇياقتى جانۋارلاردىڭ ءبىرى. كوبىنە ورماندى القاپتاردى مەكەندەپ، اشىق جەرگە ساقتىقپەن شىعادى.

    - ال فوتوتۇزاقتىڭ ارتىقشىلىعى سول ورماندا نە بولىپ جاتقانىن جانۋارلار ادامدى كورمەگەن ساتتە كورسەتەدى. بۇل جولى كادردىڭ باستى كەيىپكەرى مارال بولدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايماق
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور