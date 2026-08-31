باتىس التاي قورىعىندا مارال فوتوتۇزاققا ىلىكتى
استانا. KAZINFORM - باتىس التاي مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىندا مارال ۆيدەوعا ءتۇسىپ قالدى.
قالىڭ ورمان، تىنىشتىق جانە ءوز تىرشىلىگىمەن جۇرگەن مارال. باتىس التاي مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىنداعى فوتوتۇزاقتان وسىنداي كادر الىندى.
مارال - التاي تابيعاتىنا ءتان ءىرى تۇياقتى جانۋارلاردىڭ ءبىرى. كوبىنە ورماندى القاپتاردى مەكەندەپ، اشىق جەرگە ساقتىقپەن شىعادى.
- ال فوتوتۇزاقتىڭ ارتىقشىلىعى سول ورماندا نە بولىپ جاتقانىن جانۋارلار ادامدى كورمەگەن ساتتە كورسەتەدى. بۇل جولى كادردىڭ باستى كەيىپكەرى مارال بولدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.