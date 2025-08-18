باسىمنان اتتى، بۇعىپ قالدىم: رۋسلان بەردەنوۆ سوتتا نە ايتتى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق ءىسى بويىنشا سوت تىڭدالىمى جالعاسىپ جاتىر. بۇگىنگى وتىرىسقا جابىرلەنۋشى ونلاين رەجيمدە قاتىسىپ، وقيعانىڭ قالاي بولعانىن باياندادى.
بەردەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، شابۋىل جاساۋشى وعان تۋرا باسىنان وق اتۋقان.
- العاشقى وق تۋرا باسىما باعىتتالدى. بۇعىپ ۇلگەردىم. ارتىمنان ءتورت رەت وق اتىلدى. جەرگە قۇلادىم. قاسىما كەلىپ، تاعى دا مىلتىعىن وقتاپ جاتتى. قانسىراپ جاتتىم، ءبىراق ورنىمنان تۇرماسام، ولەتىنىمدى ءبىلدىم. ءبىر قولىم ىستەمەي قالدى. ءسويتىپ ورنىمنان تۇرىپ، جيەمبايمەن الىستىم. سول كەزدە قارۋدىڭ جەرگە قۇلاعانىن ەستىدىم. جيەمباي قاشۋعا دايىندالىپ جاتقاندا، جۇرگىزۋشىم مەيرامبەك وعان توسقاۋىل بولىپ، كولىكپەن ءجاي كەلىپ قاقتى. تۇردى دا قاشتى. ودان كەيىن مەن قۇلادىم، - دەدى ول.
اكىم ورىنباسارىنىڭ سوزىنشە، ءدال وسى ساتتە جانىندا بولعان ەكى قىز العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتكەن.
- ولاردىڭ بىرەۋى مەدبيكە ەكەن. «ۇيىقتاماڭىز، كوزىڭىزدى جۇمباڭىز» دەپ دەمەپ وتىردى. سولار ماعان العاشقى كومەك بەردى. سول ساتتە وڭ وكپەمنىڭ ىستەمەي قالعانىن سەزدىم. اۋا جەتپەي جاتتى. تىنىس الا الماي، اۋزىما قاننىڭ ءدامى كەلگەندە ءومىرىمنىڭ سوڭعى ءساتى جەتكەندەي ويلادىم. وتا كەزىندە وكپەمنىڭ 20 پايىزى الىنىپ تاستالدى. باۋىرىمدى شاشىپ، قايتا جينادى، - دەپ اتاپ ءوتتى بەردەنوۆ.
سونداي-اق، ول قاستاندىق جاساعان ادامنىڭ ەرنار جيەمباي ەكەنىن كەيىن عانا تانىعانىن ايتتى.
- العاشىندا كىم ەكەنىن بايقامادىم. بىرەۋ جۇگىرىپ كەلدى. قولىنداعى قارۋدى كوردىم. تۋرا باسقا اتتى. وتىرىپ ۇلگەردىم. قاراڭعىعا قاراي ۇمتىلدىم. كەيىن ارت جاعىمنان ءتورت رەت وق اتتى، - دەدى جابىرلەنۋشى.
سوت پروتسەسى ءالى دە جالعاسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن رۋسلان بەردەنوۆكە جاسالعان قاستاندىق تۋرالى ءىس سوتقا جولدانعانىن جازعان بولاتىنبىز.
21 ساۋىردە شىمكەنت اكىمىنىڭ ورىنباسارى رۋسلان بەردەنوۆكە قاستاندىق جاسالعانى ءمالىم بولعان. ول جاراقات الىپ، اۋرۋحاناعا ءتۇستى.
رۋسلان بەردەنوۆ اقپان ايىنىڭ سوڭىندا شىمكەنت قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنە تاعايىندالعان.