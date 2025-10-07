باسى ءجيى اۋراتىندار ادەتتە قانداي تاماق جەيدى؟
بۇكىل الەمدە 2021 -جىلى ءبىر ميللياردتان اسا ادام باستىڭ «ساقينا» اۋرۋىنا شالدىقان. بۇل - جەر شارىنداعى حالىقتىڭ شامامەن 14 پايىزى. كەيىنگى جىلدارى دەرت ەرلەر مەن جاستار اراسىندا دا جيىلەپ بارادى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنىڭ سەبەبىن تەك تۇقىم قۋالاۋشىلىقتان ەمەس، زاماناۋي ءومىر سالتىنان - سترەسس، ۇيقىنىڭ بۇزىلۋى، قالا ءومىرى جانە، ارينە، تاماقتانۋ ادەتى. بۇل تۋرالى گاستروەنتەرولوگ، مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى ەكاتەرينا كاشۋح ايتىپ بەردى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى «دوكتور پيتەرگە» سىلتەمە جاساپ.
باستىڭ «ساقينا» اۋرۋىن (ميگرەندى) قوزدىراتىن تاعامدار
شوكولاد، كوفە، كەيبىر ىرىمشىكتەر بۇل اۋرۋدى قوزدىرادى. ءبىراق كەيىنگى زەرتتەۋلەر جالپى تاماقتانۋ ءتاسىلى دە ماڭىزدى ەكەنىن كورسەتىپ وتىر.
مىسالى، Scientific Reports جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا، ميگرەنگە ءجيى شالدىققان ادامداردىڭ اس مازىرىندە كوبىنە مىناداي تاعامدار بولعان:
قۋىرىلعان ەت پەن تاۋىق،
شۇجىق پەن جارتىلاي دايىن ونىمدەر،
بۇرشاق تۇقىمداستار،
قاتتى ىرىمشىكتەر،
سيترۋس جەمىستەرى،
شاي مەن كوفە،
گازدالعان سۋسىندار،
جاڭعاقتار،
تۇزدالعان تاعامدار،
شوكولاد،
كونسەرۆىلەر مەن سوۋستار،
المۇزداق،
مايشاباق.
مۇنداي ونىمدەردى ءجيى جەيتىن ادامداردىڭ ميگرەن ۇستاماسى دا ءجيى جانە اۋىر وتەتىنى بايقالعان.
نەلىكتەن ءدال وسى ونىمدەر اسەر ەتەدى؟
كەيبىر ىرىمشىكتەردىڭ قۇرامىندا تيرامين دەگەن زات بار. ول قان تامىرلارىن جيىرىپ، ميدىڭ جۇمىسىن وزگەرتەدى. كوپ ادامعا اسەر ەتپەسە دە، كەي كىسىلەردە باس اۋرۋىن قوزدىرادى.
ال شۇجىق، جارتىلاي دايىن تاعام مەن كونسەرۆىلەردىڭ قۇرامىنداعى قوسپالار - نيترات، نيتريت، تاتتىلەندىرگىشتەر مەن كونسەرۆانتتار - ميدىڭ قان اينالىمىنا اسەر ەتىپ، ميگرەندىك ۇستاماعا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
ء"بىر ادامعا اسەر ەتكەن تاعام ەكىنشىسىنە مۇلدە اسەر ەتپەۋى مۇمكىن. ءار اعزانىڭ ەرەكشەلىگى بار"، - دەيدى دارىگەر.
اس ءىشۋ ۋاقىتى دا ماڭىزدى
«اعزا اشىققاندا سترەسس گورموندارى بولىنەدى، بۇل دا ميگرەندى كۇشەيتەدى»، - دەيدى مامان.
سونىمەن قاتار، از سۋ ءىشۋ دە قاۋىپتى.
باسى ءجيى اۋراتىن ادامدارعا نە ىستەۋ كەرەك
كوكونىس پەن جەمىستى كوبىرەك جەۋ،
ءداندى داقىلدار، بالىق، جاڭعاق پەن كوك ءشوپ تۇتىنۋ،
سۋدى جەتكىلىكتى ءىشۋ، اس ءىشۋ ۋاقىتىن وتكىزىپ الماۋ ۇسىنىلادى.