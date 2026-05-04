باسقا تاڭداۋ جوق: نە ءتيىمدى سيفرلىق ەكونوميكا قۇرامىز، نە وركەنيەت كوشىنىڭ سوڭىندا قالامىز - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەكونوميكانى سيفرلاندىرۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن ولشەمدى كورسەتكىشتەر قاجەت ەكەنىن ەسكە سالدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ونىڭ سوزىنشە، ەسەپسىز نەمەسە كوزگە كورىنبەيتىن دۇنيەنى باسقارۋ قيىن. سوندىقتان ۇكىمەت كوپ سوزباي، ۆەدومستۆولار دەڭگەيىندەگى جاعدايعا بازالىق ەسەپ جۇرگىزەتىن جۇيەنى قولدانىسقا ەنگىزگەنى ءجون.
- بۇعان سالعىرت قاراۋعا بولمايدى، جۇمىستى كەشىكتىرمەۋ كەرەك. سيفرلاندىرۋ مەن مەملەكەتتىك جوبالاردىڭ پايداسىن جان-جاقتى زەردەلەۋ قاجەت. ۇكىمەت Digital Qazaqstan ستراتەگياسى اياسىندا «ءىزاشار جوبالاردى» ىرىكتەپ شىعاردى. ولاردى مۇقيات ساراپتاپ، ەكونوميكاعا تىكەلەي اسەرىن انىقتاۋ كەرەك. جالپى، قاي سالادا بولسىن، تۇپكى ناتيجەگە جەتۋ ءۇشىن اركىم جەكە جاۋاپكەرشىلىكتەن قاشپاۋى قاجەت. بىزدە باسقا تاڭداۋ جوق: نە تيىمدى سيفرلىق ەكونوميكا قۇرامىز، نە وركەنيەت كوشىنىڭ سوڭىندا قالامىز. باسقاشا ايتقاندا، «نە بولامىز، نە بورداي توزامىز»، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، زياتكەرلىك كاپيتالدى كۇشەيتىپ، ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرماسا، تەك دەموگرافيالىق ءوسىم باسەكەگە قابىلەتتى ەل بولۋعا كەپىلدىك بەرمەيدى.
- كەڭەستىڭ وسىعان دەيىنگى وتىرىسىندا قابىلدانعان شەشىمگە ساي بيىل ورتالىق ازياداعى العاشقى جاساندى ينتەللەكت ۋنيۆەرسيتەتى اشىلادى. شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىمەن سەرىكتەستىك قۇرۋ ارقىلى ىرگەلى جانە قولدانبالى عىلىمدى دامىتۋدى قولعا الدىق. بىرنەشە جوبانىڭ ءتىزىمى جاسالدى. ولار بارىنشا جەدەل تاراتىلۋعا ءتيىس. ۇكىمەت قىسقا مەرزىم ىشىندە «عىلىمنان نارىققا دەيىنگى» كەزەڭدەردى تۇگەل قامتيتىن تىزبەك جاساۋى كەرەك. الدىمىزدا قولدانبالى ازىرلەمەلەردى تەز ارادا كوممەرتسيالاندىرۋ، سالىقتىق ىنتالاندىرۋ جانە كەلەشەگىنەن كوپ ءۇمىت كۇتتىرەتىن جوبالاردى بىرلەسە قارجىلاندىرۋ قۇرالدارى قاراستىرىلعان تولىققاندى ۆەنچۋرلىق ەكوجۇيە قالىپتاستىرۋ مىندەتى تۇر. مۇنداي پارمەندى تەتىك بولماسا، عىلىمي الەۋەتىمىز تەك اكادەميالىق ورتامەن شەكتەلىپ قالادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.