باسپانا باعاسى: ەڭ جوعارى ءوسىم قاي وڭىردە تىركەلدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستانداعى تۇرعىن ءۇي باعاسى قىمباتتاپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
LS مالىمەتىنشە، بيىل تامىز ايىندا رەسپۋبليكا بويىنشا جاڭا تۇرعىن ءۇيدىڭ ورتاشا باعاسى 1 شارشى مەترگە 538,5 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس ايىمەن
سالىستىرعاندا 11,3 پايىزعا جوعارى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، ەڭ ۇلكەن باعا ءوسىمى پاۆلوداردا بايقالدى - 25,8 پايىز، 1 شارشى مەتر ءۇشىن 451,1 مىڭ تەڭگە؛ قىزىلوردادا - 15,3 پايىز، 386,3 مىڭ تەڭگە؛ الماتىدا - 15,3 پايىز، 647,7 مىڭ تەڭگە؛ شىمكەنتتە - 14,8 پايىز، 513,9 مىڭ تەڭگە.
استانادا جاڭا تۇرعىن ءۇيدىڭ ورتاشا باعاسى 618,7 مىڭ تەڭگە، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 10,1 پايىزعا جوعارى.
ەكىنشى نارىقتاعى تۇرعىن ءۇي باعاسى جىل ىشىندە 8,8 پايىزعا ءوستى، ورتاشا ەسەپپەن 1 شارشى مەتر ءۇشىن 558,5 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى.
اقتوبەدە ەكىنشى نارىقتاعى تۇرعىن ءۇي باعاسى 20,2 پايىزعا ءوستى، شارشى مەترى 343,1 مىڭ تەڭگە بولدى؛ پاۆلوداردا - 17,8 پايىز (428 مىڭ تەڭگە)، تۇركىستاندا - 14,7 پايىز (369,2 مىڭ تەڭگە)، - دەلىنگەن مالىمەتتە.
استانادا پاتەردى قايتا ساتۋ باعاسى 4 پايىزعا ءوسىپ، 1 شارشى مەتر ءۇشىن 663,7 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى؛ شىمكەنتتە - 5,7 پايىز (443,6 مىڭ تەڭگە). الماتىدا ەكىنشى نارىقتاعى تۇرعىن ءۇي باعاسى ەداۋىر وسكەن- 16,6 پايىز، شارشى مەترى 692,6 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى.
سونىمەن قاتار، ەل بويىنشا جالعا الۋ باعاسى جىل ىشىندە 8,5 پايىزعا كوتەرىلىپ، ورتاشا ەسەپپەن 1 شارشى مەتر ءۇشىن 4,6 مىڭ تەڭگە بولدى.
جالعا الۋ باعاسى ەڭ كوپ قىمباتتاعان قالا اقتوبە - 43,5 پايىز (3,1 مىڭ تەڭگە)؛ كوكشەتاۋدا - 21 پايىز (3,3 مىڭ تەڭگە)، جەزقازعاندا - 20,2 پايىز (4,1 مىڭ تەڭگە)، - دەپ قوستى سايت.
الماتىدا ءبىر جىل ىشىندە جالعا الۋ باعاسى 2,3 پايىزعا ءوسىپ، 1 شارشى مەتر ءۇشىن 5,4 مىڭ تەڭگەنى قۇرادى؛ شىمكەنتتە - 5,1 پايىز (3,9 مىڭ تەڭگە)، استانادا - 17,6 پايىز (5,1 مىڭ تەڭگە).
اي سايىنعى وزگەرىستەرگە قاراعاندا (2025 -جىلعى شىلدەمەن سالىستىرعاندا) جاڭا تۇرعىن ءۇي باعاسى 2 پايىزعا ءوستى. استانادا باعا 4 پايىزعا، اقتاۋدا - 3,7 پايىزعا، وسكەمەندە - 3,1 پايىزعا قىمباتتادى.
ەكىنشى نارىقتاعى تۇرعىن ءۇي باعاسى ءبىر ايدا 1,2 پايىزعا ارتتى. باعا شارىقتاعان قالالار قاتارىندا وسكەمەن (5,1+ پايىز)، شىمكەنت (3,7+ پايىز) جانە ورال (3,2+ پايىز).
جالعا الۋ باعاسى شىلدەمەن سالىستىرعاندا 1,7 پايىزعا ءوستى. تۇركىستاندا باعا 6,3 پايىزعا، استانادا - 3,1 پايىزعا، قاراعاندىدا - 2,9 پايىزعا ارتتى.