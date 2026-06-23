باسپاناعا مۇقتاجدار سانى نەگە ارتتى - ۇكىمەت تۇسىندىرمەسى
استانا. KAZINFORM - دەپۋتاتتار كورپۋسىنىڭ تۇرعىن ءۇي كەزەگىنىڭ وسۋىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىعى نەگىزدى. بۇل تۋرالى سەنات دەپۋاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- ۇكىمەت دەپۋتاتتار كورپۋسىنىڭ تۇرعىن ءۇي كەزەگىنىڭ وسۋىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىعىن نەگىزدى دەپ سانايدى. تىزىمدەردەگى مۇقتاجدار سانىنىڭ كۇرت ءوسۋى (937 مىڭ ادامعا جەتتى) قۇرىلىس قارقىنىنىڭ تومەندەۋىنەن ەمەس، تۇرعىن ءۇي زاڭناماسىن تۇبەگەيلى قايتا قاراۋدان تۋىنداعانىن ەسكەرۋ ماڭىزدى. 2025 -جىلعى 24-مامىردان باستاپ «تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى تۋرالى» زاڭعا تۇزەتۋلەر ءوز كۇشىنە ەندى. ەگەر بۇعان دەيىن كەزەككە تەك بەلگىلى ءبىر ساناتتاعى ازاماتتار (اسكەري قىزمەتشىلەر، حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارى) تۇرا السا، ەندى بۇل قۇقىق سوڭعى 5 جىل بويى مەنشىگىندە تۇرعىن ءۇيى جوق ەلىمىزدىڭ بارلىق كامەلەتكە تولعان ازاماتتارىنا بەرىلدى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، جۇيەگە كوپتەگەن مۇقتاج جانداردىڭ قوسىلۋى كەزەككە ۋاقىتشا «قىسىم» اسەرىن تۋدىردى. ءبىراق سونىمەن بىرگە مەملەكەتتىك ساياساتتى بارىنشا ءادىل، اشىق ەتتى جانە ءاربىر قازاقستاندىق ءۇشىن تەڭ جاعداي جاسالدى. قاتاڭ بيۋدجەتتىك شەكتەۋلەرگە جانە جۇزدەگەن مىڭ ازاماتقا ءبىر ساتتە پاتەر بەرۋدىڭ وبەكتيۆتى مۇمكىن ەمەستىگىنە قاراماستان، مەملەكەت قولداۋ دەڭگەيىن تومەندەتپەيدى، قايتا ونى نەعۇرلىم يكەمدى فورماتتارعا ترانسفورماتسيالايدى.
- كەزەكتە تۇرعان جانە تابىسى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنەن اسپايتىن ادامدارعا كومەك كورسەتۋ ءۇشىن جەكە تۇرعىن ءۇي قورىنداعى جالداۋ اقىسىن تىكەلەي سۋبسيديالاۋ تەتىگى بەلسەندى قولدانىلادى. ول بويىنشا مەملەكەت اي سايىنعى جالداۋ قۇنىنىڭ %50 ىن جابادى. تابىسى تۇراقتى ازاماتتار ءۇشىن، ونىڭ ىشىندە حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارىنا ارنالعان مولشەرلەمەسى %7 دان باستالاتىن «ناۋرىز» جانە مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا، جەتىم بالالارعا، كوپبالالى وتباسىلارعا ارنالعان «2- 10-20» باعدارلاماسى سياقتى اۋقىمدى الەۋمەتتىك يپوتەكالىق باعدارلامالار ىسكە قوسىلىپ، تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر. سونداي-اق قارىز رەسىمدەيتىن كەزەكتە تۇرعاندارعا اكىمدىكتەر باستاپقى جارنانى جابۋ ءۇشىن 1,5 ميلليون تەڭگەگە دەيىنگى مولشەردە وتەۋسىز تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتتارىن بەرەدى. تۇرعىن ءۇيدى ءبولۋ كەزىندە قاتاڭ باسىمدىق بەكىتىلگەن: مەملەكەت سالعان جانە ساتىپ العان بارلىق پاتەردىڭ %70 ى تەك ەڭ مۇقتاج الەۋمەتتىك وسال توپتار اراسىندا بولىنەدى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.