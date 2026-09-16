باسپانا كەزەگىندە تۇرعاندار قانداي جەڭىلدىكتەردى پايدالانا الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا باسپانا كەزەگىندە 988 مىڭنان استام ازامات تۇر. ونىڭ 459 مىڭعا جۋىعى الەۋمەتتىك وسال توپتارعا جاتادى.
باسپاناعا مۇقتاج ازاماتتار مەملەكەتتەن جالدامالى ءۇي الا الادى، تومەن پايىزبەن يپوتەكا راسىمدەۋگە، العاشقى جارنانىڭ ءبىر بولىگىن تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتى ارقىلى وتەۋگە جانە پاتەر جالداۋ اقىسىنا سۋبسيديا الۋعا مۇمكىندىگى بار.
بۇل كومەكتىڭ ءارقايسىسىنىڭ ءوز تالابى بار: بىرىندە وتباسىنىڭ تابىسى ەسكەرىلسە، ەندى بىرىندە ازاماتتىڭ قاي ساناتقا جاتاتىنى ماڭىزدى. Kazinform ءتىلشىسى تۇرعىن ءۇي كەزەگىندە تۇرعان ازاماتتارعا قانداي قولداۋ كورسەتىلەتىنىن جانە ونى كىمدەر قانداي شارتپەن الا الاتىنىن تارقاتىپ جازدى.
ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىل مەملەكەتتىك قولداۋ ەسەبىنەن باسپاناعا مۇقتاج ازاماتتاردى تۇرعىن ۇيمەن قامتۋ ءۇشىن 12,6 مىڭ كرەديتتىك پاتەر سالۋ جانە ساتىپ الۋ جوسپارلانعان. بۇل ماقساتقا 155,5 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان. سونىمەن قاتار 269 ميلليارد تەڭگەگە 13,5 مىڭ جالدامالى پاتەر الۋ كوزدەلىپ وتىر. بۇل قاراجات اكىمدىكتەرگە وبليگاتسيالىق قارىز تۇرىندە بەرىلەدى.
بۇدان بولەك، جالپى سيپاتتاعى ترانسفەرتتەر ەسەبىنەن 71,9 ميلليارد تەڭگەگە تاعى 3,5 مىڭ جالدامالى پاتەر ساتىپ الۋ جوسپارلانعان.
جالدامالى باسپانانى ءبولۋ ءتارتىبى وزگەردى
ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ قۇرىلىس جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ىستەرى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان جۇنىسبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، تۇرعىن ءۇي رەفورماسىنان كەيىن جالدامالى باسپانانى ءبولۋ ءتارتىبى وزگەرگەن.
- جالدامالى باسپانا تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج ازاماتتىڭ كەزەككە قويىلعان كۇنى مەن وتباسىنىڭ تابىس دەڭگەيىنە قاراي بولىنەدى. بيىلعى سەگىز ايدا ازاماتتارعا 12653 جالدامالى پاتەر بەرىلدى، - دەدى باقىتجان جۇنىسبەكوۆ.
سونىمەن قاتار ۆەدومستۆو وكىلى 2024-جىلدىڭ جەلتوقسانىنان باستاپ ازاماتتارعا مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي قورىنداعى باسپانانى جەكەشەلەندىرۋگە مۇمكىندىك بەرىلگەنىن اتاپ ءوتتى. سودان بەرى بۇل مۇمكىندىكتى 20 مىڭنان استام ازامات پايدالانعان. ال بيىلعى سەگىز ايدا 6824 وتباسى مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي قورىنداعى باسپاناسىن جەكەشەلەندىرگەن. ونىڭ 3649 ى باسپاناسىن وتەۋسىز نەگىزدە جەكەشەلەندىرۋگە مۇمكىندىك الدى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە تابىسى جوق نەمەسە تابىسى تومەن ازاماتتاردىڭ ءتورت ساناتىنا پاتەر جالداۋ اقىسىنىڭ ءبىر بولىگىن مەملەكەت وتەيدى. الايدا باعدارلاما تالاپتارى ساقتالماسا، سۋبسيديا توقتاتىلادى.
2 پايىز جانە 5 پايىزدىق يپوتەكا: كىمدەر ءوتىنىش بەرە الادى
قازاقستاندا تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج ازاماتتارعا 2 جانە 5 پايىزدىق جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكا بەرىلەدى. بيىل وسى باعىتتا 12,6 مىڭ قارىز بەرۋ جوسپارلانعان. وعان 175,1 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان.
قۇرىلىس جانە تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق ىستەرى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان جۇنىسبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، 2 پايىزدىق جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكا تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج رەتىندە ەسەپتە تۇرعان الەۋمەتتىك وسال ساناتتاعى ازاماتتارعا بەرىلەدى.
2 پايىزدىق يپوتەكاعا مىنا ازاماتتار ءوتىنىش بەرە الادى:
- ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرى؛
- جەتىم بالالار؛
- كوپبالالى انالار مەن كوپبالالى وتباسىلار؛
- I جانە II توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامدار؛
- مۇگەدەكتىگى بار بالالاردى تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلار؛
- جەڭىلدىكتەرى بويىنشا ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرىنە تەڭەستىرىلگەن ارداگەرلەر؛
- باسقا مەملەكەتتەردىڭ اۋماعىنداعى ۇرىس قيمىلدارىنىڭ ارداگەرلەرى؛
- جەسىرلەر.
- يپوتەكا الۋ ءۇشىن وتباسىنىڭ ءار مۇشەسىنە شاققانداعى تابىس 5 ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنەن، ياعني 254255 تەڭگەدەن اسپاۋعا ءتيىس. بيىلعى سەگىز ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 3954 ازامات وسى باعدارلاما ارقىلى باسپانالى بولدى، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.
سونداي-اق، ونىڭ ايتۋىنشا، قالعان ساناتتاعى ازاماتتارعا تابىس دەڭگەيىنە شەكتەۋ قويىلمايتىن 5 پايىزدىق يپوتەكا قولجەتىمدى. جىل باسىنان بەرى بۇل مۇمكىندىكتى 2252 ازامات پايدالانعان.
العاشقى جارناعا 1,5 ميلليون تەڭگەگە دەيىن بەرىلەدى
جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكا راسىمدەيتىن ازاماتتارعا العاشقى جارنانىڭ ءبىر بولىگىن تولەۋگە تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتى بەرىلەدى.
ۆەدومستۆو وكىلىنىڭ دەرەگىنشە، ونىڭ كولەمى 1,5 ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتەدى جانە بۇل قاراجاتتى مەملەكەتكە قايتارۋدىڭ قاجەتى جوق.
- تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتىن كىمدەر الاتىنىن جانە ونىڭ ناقتى مولشەرىن جەرگىلىكتى ءماسليحاتتار بەلگىلەيدى. سەرتيفيكات الۋ ءۇشىن وتباسىنىڭ ءار مۇشەسىنە شاققانداعى تابىس 157638 تەڭگەدەن اسپاۋى كەرەك، - دەدى ول.
بيىلعى سەگىز ايدا 2373 تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتى بەرىلگەن. ولاردىڭ جالپى سوماسى - 2,7 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى.
مەملەكەت پاتەراقىنىڭ ءبىر بولىگىن وتەيدى
قازاقستاندا تابىسى جوق نەمەسە تابىسى تومەن ازاماتتاردىڭ ءتورت ساناتىنا پاتەر جالداۋ اقىسىنىڭ ءبىر بولىگىن مەملەكەت وتەيدى. الايدا باعدارلاما تالاپتارى ساقتالماسا، سۋبسيديا توقتاتىلادى.
باقىتجان جۇنىسبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، ارەندالىق باسپانا كەزەگىن كۇتىپ جۇرگەن تابىسى جوق نەمەسە تابىسى تومەن ازاماتتاردىڭ ءتورت ساناتىنا مەملەكەت جەكە تۇرعىن ءۇي قورىنان جالعا العان پاتەر اقىسىنىڭ ءبىر بولىگىن وتەيدى.
- سۋبسيديا جەتىم بالالارعا، كوپبالالى انالار مەن كوپبالالى وتباسىلارعا، I جانە II توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا، سونداي-اق مۇگەدەكتىگى بار بالالاردى تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلارعا بەرىلەدى. ونى الۋ ءۇشىن وتباسىنىڭ ءار مۇشەسىنە شاققانداعى تابىس سوڭعى التى ايدا ايىنا 50851 تەڭگەدەن اسپاۋعا ءتيىس. زەينەتاقى مەن جاردەماقى تابىس رەتىندە ەسەپكە الىنبايدى، - دەدى سپيكەر.
ونىڭ مالىمەتىنشە، قازىر مۇنداي كومەكتى 11200 وتباسى الىپ وتىر.
سونداي-اق، باعدارلاما بويىنشا جاقىن تۋىستارىنان باسپانا جالداۋعا بولمايدى. وعان قوسا، سۋبسيديا الىپ وتىرعان ازامات جالعا العان پاتەرىندە ءوزى تۇرۋى كەرەك.
- اكىمدىكتەر مۇنداي پاتەرلەردى تۇراقتى تەكسەرىپ وتىرادى. ەگەر تەكسەرۋ كەزىندە ازاماتتىڭ جالعا العان پاتەرىندە تۇرمايتىنى نەمەسە وتباسى مۇشەسىنەن باسپانا جالداپ وتىرعانى انىقتالسا، سۋبسيديا تولەۋ توقتاتىلادى. مۇنداي جاعدايدا تولەمدى قايتا قالپىنا كەلتىرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلماعان، - دەدى باقىتجان جۇنىسبەكوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندا جالعىز باسپاناسى اپاتتى دەپ تانىلعان ازاماتتارعا تۇرعىن ءۇي بولۋگە قاتىستى وزگەرىس ەنگىزىلگەنى حابارلاندى. ەندى جەرگىلىكتى بيۋجەت ەسەبىنەن سالىنعان نەمەسە ساتىپ الىنعان باسپانانى ولارعا ءبولۋ ماسەلەسىن اكىمدىكتەر قارايدى.